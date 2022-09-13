柯文哲最後質詢落幕！2件事讓他難忘：希望台灣因為我們變得更好

▲台北市長柯文哲結束任內最後一次市政質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一次總質詢在13日正式結束，他在結語時提到，第一個任期都在準備世大運、第二個任期有3年時間在應付新冠肺炎，所幸北市的公務員水準高，在沒人看好的狀態下完成不可能的任務。而柯也強調，雖然任期只剩下最後3個多月，但市政仍在持續推動中，議員提出的建議也會逐一列管，「最後，希望台灣因為有我們可以變得更好，感謝大家過去8年的努力，謝謝」。

柯文哲表示，這是8年台北市長最後的總質詢，感謝所有議員在這將近8年時間，對他們提出很多的改進建議。事實上，議員提出來的每一個問政資料，在回到市政府後都會分門別類，先檢討是否需要列管，「只要是議員講的有道理，我們都有進入列管的程序，不敢說100%都有做到，但70%以上沒問題」。

柯文哲也回憶，在2014年第一次選台北市長的時候，當時競選口號就是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，這是一場以文化為主體的社會運動，也是台灣歷史上第一次以改變政治文化當作訴求的選舉，「8年來我們一直把改變政治文化當作我們的初衷，事實上，我們也建立一種清廉勤政、愛民、愛鄉土的文化，不會有人去懷疑我們做事認真的態度」。

「我們也非常強調理性、務實、科學，我們非常強調SOP，也尊重專業。」柯文哲說，這些市府內的事務官都可以感受到，此外，團隊也相當耐煩，一直把跟社會溝通當作我們重要的執政工作項目。

柯文哲提到，這8年來固然在硬體上可以被看到，不管是東區門戶計畫、西區門戶計畫、社宅的興建、市場的改建，「更重要的是，千里之行始於足下，有很多東西我們剛開始做的時候，並沒有想到那麼清楚，可是在過程中會有更清楚的一個理念，社會住宅就是最典型的例子」。

柯文哲說，一開始只是蓋社會住宅，讓大家有地方可以住，可是在過程中開始建立城市美學，現在台北市蓋的社會住宅絕對是全台灣最漂亮，從城市美學、後來成立美學辦公室，再把要求美學的標準再擴展到市場、商圈、夜市，甚至現在環狀線新的車站設計。

另外，在興建社會住宅過程中，引進智慧建築產業，所以社會住宅都有智慧電錶、智慧水表、智慧瓦斯表、智慧保全系統，更重要的是，所謂青年創業戶，是我們社會住宅最大的特色。

柯文哲說，現在社會住宅大概有7%的住戶不是用抽籤的，是用申請的，「問他們說，你們可以給這社區帶來什麼樣的新運作模式？」，以社會住宅為例，開始強調不是「亮點政治」，要的是每天認真做一點，在過程中不斷反省改進哪個地方可以做得更好，所以已經興建的1.2萬多戶社宅，在整個將來台灣要實現居住正義，都是一個很好的示範。

柯文哲提到，總結這8年市長任期，第一個任期花了很多力氣在處理世大運，第二個任期4年中，有3年時間在處理新冠肺炎，「不過不管是世大運或處理新冠肺炎，都可以看到台北市公務員的水準，我們常常在人家沒有看好的狀態下，完成看似不可能的任務，所以世大運相當成功」。

「事實上，我們的新冠疫情，雖然來勢洶洶，不過用全世界城市的標準來講，我們做得還算是不錯。」柯文哲指出，疫情估計在2週內會達到最後一波高潮，「我認為這關過去，大概整個台灣就開始要解封了」，所以這3年的疫情雖然風風雨雨，不過總算應付得很好。

而任期進入最後階段，柯文哲說，最後3個多月時間，已經開始建立移交的清冊，不管誰當選台北市長，都會把這個該做的事情，依據局處分門別類，交代給下一任政府做好。

柯文哲指出，目前還是繼續在做一些很長期的規劃，不管是所謂的「以交通為導向的都市計畫（TOD）」、「以學校改建為範圍的社區改造（EOD）」，今天早上還在討論是不是要多一個MOD，Marketing，因為台北市大概有40幾個公有市場、6大批發市場，目前改建工程都已經開工，在未來時間會陸續完工。

最後，柯文哲仍感謝議員們，8年來與市府一起努力讓台北市改變成真，本會期提出的很多建議事項，雖然只剩下3個多月，但還是一樣會逐一列管，做得完的就完成，如果還需要延伸到下一任政府的也會交代清楚，「最後，我最喜歡講的一句話，希望台灣因為有我們可以變得更好，感謝大家過去8年的努力，謝謝」。