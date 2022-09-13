屏東鄉親注意！9／20~21日停水23小時　9千戶受影響

▲水公司屏東營運所 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

台水公司配合公路總局辦理「台17線261K+440嗂仔口橋改建管線永遷代辦工程(北上側)」，停水時間於9月20日(星期二)8時至9月21日(星期三)7時(共計23小時，含復水時間)，有9000用戶受到影響。

為維護用路人安全及用路人權益，並提供更優良之道路品質，公路總局正積極趕辦橋梁改建工程作業，而水公司須配合施工期程遷移送水管線，故於9月20日起停水改遷北上側供水管線。

停水期間台水公司將備妥水車於停水地區巡迴提供免費取水，請停水區域內用戶善加利用，並請配合節約用水及預作儲水準備，造成不便之處，敬請民眾體諒。

水公司屏東區處說，停水區域分別是新園鄉、東港鎮、林邊鄉(鎮安村)、佳冬鄉(石光村、 玉光村、昌隆村)、獅子鄉(楓林村、丹路村、獅子村中心崙部落)，合計停水戶數約9,000戶。聯絡電話：免付費客服電話1910、東港營運所(08)8322179、恆春營運所(08)8880334。

水公司提醒，停水前：請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

在停水期間有5注意事項：1.停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

2.如未關閉抽水機電源：馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災。易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

3.建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

4.水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染。

5.復水後：剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水屏東區處處理。