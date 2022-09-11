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午後湧現收假車潮！12處地雷省公路防塞爆　南投台16線坍方管制

▲▼春節連假最後一天，蘇花改路廊車流明顯減少，民眾可行駛蘇花改北返。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲省公路今中午後將出現收假北返車潮。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今(9/11)天是中秋連假收假日，公路總局預估午後將現收假車潮，省公路將有12處地雷易塞路段。另台16線21K處南投縣水里鄉人倫路段今日7時至17時進行清除邊坡落石施工作業，用路人須留意管制。

公路總局表示，今天是中秋連續假期最後1日，至早上8時尚無車多壅塞情況，預估午後省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將現車潮，包含台61線鳳鼻至香山路段，台61線竹南路段、台61線彰大橋路段、台9線蘇花路廊、台74線台中環線、台86線接國3關廟交流道、台18線接國3中埔交流道、台2線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台21線日月潭、台26線楓港至墾丁。

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為紓解省道塞車，公路總局規劃於重點路段實施交通疏導措施，包含台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山及竹南地區等規劃平交路口封閉措施，屏鵝公路(台1線、台26線)部分工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段則視流量啟動長距離調撥車道等。

此外，公路總局表示，昨(9/10)日上午11時台16線21k南投縣水里鄉人倫路段因邊坡落石坍方，影響部分車道通行。今日(11)上午7時朝巡道路，解除預警性封閉並進行清除危石及坍方落石施工作業，考量施工作業及通行安全，將進行兩端交通管制，引導用路人改走人倫聯絡道替代道路，預計今日17:00排除。

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