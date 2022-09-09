東港3年一科迎王祭　7角頭轎班齊聚...甲辰正科大總理公司貼紅榜

▲東港東隆宮七角頭轎班爐主等人9日到正辰正科大總理鄭春忠公司張貼恭賀紅榜祝賀。（圖／記者陳崑福攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港東隆宮(王爺廟)2024年甲辰正科迎王祭典大總理，於2022年3月10日投標，由泓海有限公司董事長鄭春忠擔任，今(9)日東港七角頭轎班爐主到大總理公司張貼恭賀紅榜，代表他從起領了神職，可以直接與溫府千職做溝通，場面熱絡。

今天到場七角頭人員，分別是鄭春忠代表頂中街轎班促進會「大千歲」，內總理鄭春金、外總理莊茂生在場，轎班爐主吳育騰，轎班高人皇(總幹事)、吳家昇(總幹事助理)。

安海街轎班協會，職務:『二千歲』，副總理洪景崇、參事郭明德、轎班爐主謝佳峰、安海街轎班連絡人許文華(理事長)、許水旺(總幹事)

下中街轎班促進會，職務:『三千歲』，副總理張嘉邦、參事許進福、轎班爐主黃俊維。下中街轎班連絡人李進益(理事長)、王財南(總幹事)。

下頭街轎班促進會，職務:『四千歲』，副總理鄭枝萬、參事黃俊程、轎班爐主陳信佳，下頭街連絡人陳坤富(理事長)

崙仔頂角轎班，職務:『五千歲』，副總理張水波、參事謝慶忠、轎班爐主黃春展，崙仔頂角連絡人洪新旗(主任委員)、洪英村(總幹事)。

頂頭角轎班，職務:『中軍府』，副總理林天南、參事謝東翰、轎班爐主蔡松穎，頂頭角連絡人張進展(主任委員)、蔡東佑(副主任委員)。

埔仔角轎班委員會，職務:『溫府千歲』，副總理李明智、參事蔡正財、轎班爐主林明鎮，埔仔角連絡人李慶助(主任委員) 、郭進春(總幹事)。

頂中街轎班促進會總幹事特別助理吳家昇表示，七角頭神職員齊聚到大千歲公司(或住處)張紅榜的間點不定，除代別恭賀外，也代表大總理領了神職，在未來3年(即下一科)以直接與王爺做事情溝通及連絡。這種儀式 就像總統當選後，在就職前，還無法執行總統職權，但宣誓就任(貼了紅榜)，就能行使總統職權的作法相同。