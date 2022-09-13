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屏鵝公路141公里纜線地下化！首階段800公尺達陣　明年春節前完工

▲▼屏鵝公路電纜地下化第一階段完成。（圖／公路總局提供）

▲屏鵝公路電纜地下化第一階段完成。（圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

推動屏東屏鵝公路景觀美化，公路總局攜手台電、農委會7月啟動「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」，包括桿線下地、植栽美化，公路總局表示，目前已完成第一階段800公尺桿線地下化，預計明(112)年春節前完工，提醒用路人施工期間降低車速、配合管制引導。

公路總局轄管台1線高屏大橋屏東端至台26線鵝鑾鼻間省道計112公里，早先由屏東縣政府爭取經費於屏鵝公路沿線完成景觀路容美化，造就南台灣觀光綠廊美景。不過經30年整體社會經濟發展與沿線民眾居住需求影響，兩側電桿及電信桿線林立，增加風災期間電桿倒塌風險，沿線路容風貌也受影響。

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為提升屏鵝公路沿線電力電信抗災韌性，恢復往日景觀風華，還給行道樹自然成長空間，公路總局偕同台灣電力公司、農委會林業試驗所及相關配合機關，共同跨域合作，啟動「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」。

▲▼屏鵝公路電纜地下化第一階段完成。（圖／公路總局提供）

▲屏鵝公路電纜地下化第一階段完成。（圖／公路總局提供）

計畫內容包括桿線下地及植栽優化二大部分，除將6成尚未地下化電力桿線辦理地下化外，電信固網、有線電視、路口號誌也將一併地下化，沿途也將種植台灣原生樹種，提升公路景觀。

公路總局表示，該計畫111年7月1日正式啟動，8月28日完成了第一階段800公尺桿線下地及拆除23支電桿，隨著計畫內電纜地下化完成比例逐漸提高，可大大降低沿線電(信)線桿被強風吹斷的機會，免受自然災害侵襲並提升供電穩定性及通信品質。同時間一併辦理景觀優化作業，也達到減災美觀目的。相關作業預定明(112)年春節前完工。

公路總局表示，完成後，屏鵝公路將成為全台電纜地下化暨景觀示範道路，除了整體桿線下地，還給用路人完整的天際線外，並恢復行道樹生長空間，營造簡單、親切、自然、好維護及具特色的國境之南景觀新風貌。

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