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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

報告抄襲案張善政稱有保密條款　鄭運鵬：推託之詞

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（13）日受訪時指出，針對張善政抄襲案，以保密條款根本是推託之詞，籲請公開說清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭運鵬13日受訪時指出，針對張善政抄襲案，以保密條款根本是推託之詞，籲請公開說清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對張善政抄襲案聲稱是保密條款不願說明，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（13）日受訪時指出，終身保密條款似乎是張善政自己創造出來的，農委會是合約甲方，財產權屬於他們，他們都說已結案沒有保密義務與規定，顯然是他自己有所隱瞞，是他的推託之詞，籲請他公開講清楚。

鄭運鵬今天上午參訪平鎮區獅子林社區發展協會，向長者說明他的照顧政策，鄭運鵬針對張善政涉嫌抄襲案，但農委會說沒有終身保密規定時表示，終身保密條款似乎是張善政自己創造出來的？農委會是合約甲方，財產權屬於農委會，他們都說已結案沒有保密義務與規定，顯然是張善政他對此案有所隱瞞，有所不便公開，所以這是他的推託之詞。

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（13）日參訪平鎮區獅子林社區發展協會，與長者們一起製做文旦寶寶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭運鵬參訪平鎮區獅子林社區發展協會，與長者們一起製做文旦寶寶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬認為，「我不曉得到底是他自己有些秘密不能或不敢講出來，還是說宏碁那邊有向他要求，這部分可以拿出來談，他自己讓別人擠牙膏不如自己把牙膏擠出來，以證明自己的清白，5736萬元的研究案絕對不是小錢，他擔任高官擔任久了，對來他說這可能是九牛一毛，但對市民與納稅人來說，絕對有知的權利，希望他不要用各種形容詞與理由閃躲，以前說要開的說明會，到現在一場都沒開過，一分鐘都沒有開過，這5736萬元研究案，農委會都說沒有保密條款了，到底是誰要保密什麼？到底哪些不能公開的事情，請他自己公開講清楚。」

此外，針對鄭寶清說要當無黨籍的母雞，昨晚市議員段樹文馬上PO文否認聯盟，鄭運鵬則強調，「對我來說選舉是一件正面，是很歡樂的事情，所以選舉過程裡面我不勉強別人，如果邀請別人來他不是很樂意或有所顧忌，就失去了活動與選舉本質上的美意，有發生這樣的狀況，相信雙方可能都不願意。選舉是要獲得所有人的認同，做好最好的溝通，如果溝通得很好，未來市政才會溝通的好，在這點上面我認為兩邊可能有點誤會，請他們多溝通，相信雙方都沒有惡意」。

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