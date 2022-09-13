不怕沒行政經驗！　蔣萬安：首都需要國際觀、創新的領導者

▲蔣萬安接受ETtdoay專訪。（圖／欣儀最政點）

記者崔至雲／台北報導

年底選舉進入倒數階段，民進黨台北市長參選人陳時中以及無黨籍台北市長參選人黃珊珊都曾說過，對手、國民黨立委蔣萬安沒有行政經驗。對此，蔣萬安接受ETtdoay《欣儀最政點》主持人王欣儀專訪時指出，「我就是沒有行政包袱」，首都一定要有國際觀、有創新思維，才能帶領六都邁進，未來要爲大家排除法規障礙，找到新的思維及創新。

對於陳時中及黃珊珊強攻蔣萬安沒有行政歷練，蔣萬安不諱言的表示，「我就是沒有行政包袱」，他以上週推出的「長照三箭」政策為例，提出6個月內增加台北市500張長期照護床、補助參與計畫的私人機構每床補助每月2萬元、提供有遠距通報救援設備需求的長者每人每月1200元設備補助。

蔣萬安指出，當時政策才剛推出，陳時中就批評，目前有很多法規的限制，蔣提出的政見根本無法實踐。蔣萬安認為，陳時中行政歷練就是他的行政包袱，今天就是實際的面對問題，台北市一定要有新的思維跟方式，首都一定要有國際觀、沒有行政包袱、有創新思維、同理心的領導者，台北市要有這樣的氣魄。

蔣萬安說，如果要說要有行政經驗，那資深公務人員一定最熟悉這些行政程序及法規，但是要領導一個城市的治理，要有國際觀、要有遠見、敢突破、有魄力，他認為這是他的優勢。

蔣萬安認為，台灣常常防弊，不太注重心力，在現有的法規框架裡面沒辦法做這做那，他自己2014回到台灣發現，在美國是，法規沒有說不能做的，你都能做，但反觀台灣，法律沒有說可以做的，你都不能做，這樣的思維其實很不一樣，期望未來市府要扮演的角色不再是監管、限制，而是服務市民，爲大家排除法規障礙。

蔣萬安強調，自己不是訴訟律師，而是在矽谷的新創律師，專門協助創業者找出符合法規框架下的彈性，找出空間、突破限制，才有新的創新。

