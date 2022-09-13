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社會 社會焦點 保障人權

桃園選前大掃黑！　竹聯幫弘仁會「開車撞店家」逼還債

記者沈繼昌／桃園報導

為淨化九合一大選前治安，桃園市警局配合警政署「除暴專案」，分別由大溪、龍潭警方破獲詹姓男子、李姓男子為首的組織犯罪，其中詹男與友人經營地下職業賭場與販售毒品為業，逼迫被害人欠下鉅額賭債，再持槍暴力逼債；另龍潭警方則查獲竹聯幫弘仁會李姓男子，不滿被害人欠債延遲還債，糾眾以轎車衝撞營業場所，再持球棒砸車恐嚇，被警方蒐證後查獲，桃警共查獲13名涉案人士到場，偵訊後依違反組織犯罪防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市警局大溪警方查獲詹姓男子擁槍自重，與友人經營地下職業賭場，以恐嚇暴力方式逼迫被害人還債，圖為警方攻堅查獲畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警方查獲詹姓男子擁槍自重，與友人經營地下職業賭場，以恐嚇暴力方式逼迫被害人還債，圖為警方攻堅查獲畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市刑大指出，鑑於國內近期發生多起社會矚目治安事件，為避免模仿效應產生，桃園市警局配合警政署規劃「全國同步掃黑專案行動」結合「除暴專案」，針對列管黑道幫派分子犯罪嚴密蒐證，以澈底打擊犯罪，防止幫派分子不法行徑，執行掃蕩轄內毒品與槍枝工作，本次專案行動共動員警力921名，臨檢處所252處，檢肅治平案件共計2件13人。

其中查獲重大案件如下：

一， 大溪分局檢肅詹姓男子等6人到案：

詹姓男子平日擁槍自重，以販賣毒品為主要收益。於今年3月中旬，詹男夥同友人共同經營賭場，利用胡姓被害人欲賭博贏錢心態，趁機詐取其財物，欠下賭債，再以恐嚇、暴力脅迫方式，逼迫被害人償還賭債。

此外，今年8月中旬詹男與友人密謀設局誆騙林姓被害人，以三缺一為由，誘騙被害人至某住處打麻將，並令友人喬裝搶匪持槍闖入，限制在場人自由並奪取財物；事後詹嫌再與友人相約地點分贓。案經大溪警方獲報後組成專案小組，經縝密蒐證跟監埋伏，報請桃地檢署指揮偵辦，專案行動期間攻堅與搜索住處，當場查扣改造槍械、子彈、改造槍械工具與大量毒品分裝等工具，全案偵訊後依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局龍潭警方查獲竹聯幫弘仁會李姓男子，以恐嚇暴力逼迫被害人還債，圖為命幫眾開車衝撞被害人營業場所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龍潭警方查獲竹聯幫弘仁會李姓男子，以恐嚇暴力逼迫被害人還債，圖為命幫眾開車衝撞被害人營業場所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

二，龍潭分局檢肅竹聯幫弘仁會李嫌等7人到案：

龍潭警方據報竹聯幫弘仁會李姓男子經常以槍械貼文與照片恐嚇要脅被害人，日前陳姓被害人與李男有債務糾紛，李不滿被害人遲遲拖延債務，於今年5月上旬率旗下成員持棍棒砸毀被害人自小客車等物；另案於5月上旬，李男與蔡姓被害人有賭債糾紛，命成員駕駛轎車倒車衝撞被害人營業場所，再衝入砸毀被害人轎車等財物。

龍潭警方經長期蒐證跟監埋伏，報請桃園地檢署指揮，在宜蘭與桃園等地將李男等人一網打盡，全案偵訊後依違反組織犯罪防制條例移送桃檢偵辦。

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