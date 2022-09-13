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獨／最新撞擊畫面曝！BMW M3市區飆140　「沒煞車」直撞包樹


記者沈繼昌、黃宥寧、游宗樺、戴若涵、黃資真／桃園報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間8點多，一輛土豪金BMW M3自撞路樹，造成前座2名林姓男子傷重不治，後座方姓女子雙腳骨折被送進加護病房，《東森新媒體Ettoday》獨家取得最新撞擊影片，從監視器畫面可以看到，M3尾燈是在撞樹之後才亮起，顯示M3是在完全無煞車的情況下，直接偏離車道猛烈撞樹，釀2死1重傷慘劇。

▲▼桃園市八德區東勇北路12日晚間8點多，一輛土豪金BMW M3自撞路樹。（圖／記者游宗樺攝）

▲土豪金BMW M3自撞路樹畫面曝光。（圖／記者游宗樺攝）

畫面中可以看見，這輛金色BMW高速行駛在東勇北路上，方向卻突然偏移，在完全沒有煞車的情況下，直直撞上路樹才停止，可見衝擊力道之猛烈，造成2死1重傷的悲劇。

回顧整件案情，12日晚間8時許，31歲林姓車行老闆陪同一對夫妻上路試車，自己坐在副駕，行駛到東勇北路180號突自撞路樹，3人受困救出後，駕駛29歲林男、31歲林男已無呼吸心跳，搶救後宣告不治，後座26歲方女雙腿骨折。

據了解，事發地點距離車行僅短短850公尺遠，以一般時速開車車程僅需2分鐘，而東勇北路因路闊又筆直，許多開豪車的車主都喜歡在該條馬路高速奔馳，而這台肇事車輛被拖走時，時速表上的紅針仍停在140，顯示事發當時時速相當驚人，其中該道路的限速為50公里，疑似嚴重超速。

▲▼ ＢＭＷ。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲BMW車體嚴重變形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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