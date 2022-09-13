不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

▲不願被摸頭！陳識明痛批「陳麗娜條款」，槓上黨部明遞交抗議書。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

原宣布不競選連任的5連霸國民黨高雄市議員陳麗娜，在參選登記截止的最後一刻反悔「突襲壓線參選」，讓辛苦突破黨內初選的新人陳識明相當錯愕及憤怒。陳識明今（13）日再度發文痛批，如果他被摸頭，這件事就船過水無痕，會變成「陳麗娜條款」，為守護青年參政的顏面，明天將至黨部遞交抗議書，要求黨部主委下台負責。

針對陳麗娜參選爭議，陳識明今再度發文指出，明天上午10點將至黨部遞交抗議書，要求黨部回應訴求、黨部主委下台負責，還要將兵權交還給柯志恩。他解釋，此舉不是黨內互打，也不是政治鬥爭，而是守護青年參政、對抗不公不義。

陳識明說，選舉剩最後2個多月，他當然知道陣前換將是兵家大忌，可高雄市這一個戰場，領兵作戰的本就該是柯志恩市長。2018年韓國瑜之所以可以戰勝，一部分原因也是因為擔任黨部主委實際執掌兵權，讓各選區佈局有條有理，國民黨議員席次可以最大化。

▲原宣布不競選連任的5連霸國民黨高雄市議員陳麗娜，在參選登記截止的最後一刻反悔「突襲壓線參選」，讓辛苦突破黨內初選的新人陳識明相當錯愕及憤怒。（圖／記者吳奕靖攝）

他強調，這不是搞分裂，而是將市黨部與競選團隊合而為一，讓高雄國民黨的力量真正團結。當然最重要的是，必須樹立一個政治典範，未來凡是有人踐踏青年參政破壞制度，都必須下台負責。

陳識明表示。如果被摸頭，這件事就這麼算了船過水無痕，那就會變成「陳麗娜條款」，青年參政將成橡皮圖章，初選制度淪為政治玩物，因此他退無可退，只能全力以赴守護青年參政的顏面。

市黨部主委許福明先前則回應表示，針對此事件過程中如有不夠周延及疏失的地方，身為市黨部主委所有責難由他一肩扛起，市黨部不會放棄任何一位參選同志，也會針對新人加強輔選工作及文宣作為，呼籲在最後的關鍵時刻國民黨一定要團結齊心、努力拚議會過半。