　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不願被摸頭！藍營新人為「陳麗娜條款」槓上黨部　明遞交抗議書

▲▼不願被摸頭！藍營新人痛批「陳麗娜條款」，槓上黨部明遞交抗議書。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲不願被摸頭！陳識明痛批「陳麗娜條款」，槓上黨部明遞交抗議書。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

原宣布不競選連任的5連霸國民黨高雄市議員陳麗娜，在參選登記截止的最後一刻反悔「突襲壓線參選」，讓辛苦突破黨內初選的新人陳識明相當錯愕及憤怒。陳識明今（13）日再度發文痛批，如果他被摸頭，這件事就船過水無痕，會變成「陳麗娜條款」，為守護青年參政的顏面，明天將至黨部遞交抗議書，要求黨部主委下台負責。

針對陳麗娜參選爭議，陳識明今再度發文指出，明天上午10點將至黨部遞交抗議書，要求黨部回應訴求、黨部主委下台負責，還要將兵權交還給柯志恩。他解釋，此舉不是黨內互打，也不是政治鬥爭，而是守護青年參政、對抗不公不義。

陳識明說，選舉剩最後2個多月，他當然知道陣前換將是兵家大忌，可高雄市這一個戰場，領兵作戰的本就該是柯志恩市長。2018年韓國瑜之所以可以戰勝，一部分原因也是因為擔任黨部主委實際執掌兵權，讓各選區佈局有條有理，國民黨議員席次可以最大化。

▲高雄市國民黨議員陳麗娜專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲原宣布不競選連任的5連霸國民黨高雄市議員陳麗娜，在參選登記截止的最後一刻反悔「突襲壓線參選」，讓辛苦突破黨內初選的新人陳識明相當錯愕及憤怒。（圖／記者吳奕靖攝）

他強調，這不是搞分裂，而是將市黨部與競選團隊合而為一，讓高雄國民黨的力量真正團結。當然最重要的是，必須樹立一個政治典範，未來凡是有人踐踏青年參政破壞制度，都必須下台負責。

陳識明表示。如果被摸頭，這件事就這麼算了船過水無痕，那就會變成「陳麗娜條款」，青年參政將成橡皮圖章，初選制度淪為政治玩物，因此他退無可退，只能全力以赴守護青年參政的顏面。

市黨部主委許福明先前則回應表示，針對此事件過程中如有不夠周延及疏失的地方，身為市黨部主委所有責難由他一肩扛起，市黨部不會放棄任何一位參選同志，也會針對新人加強輔選工作及文宣作為，呼籲在最後的關鍵時刻國民黨一定要團結齊心、努力拚議會過半。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
帥氣老闆陪試駕BMW M3慘亡！哥殯儀館認完屍　含淚凝視椎心
女大生烤肉引惡火罹難！一開學就永遠缺課　師哽咽：赴日遊學夢碎
快訊／Loco宣布結婚！　交往2年確信「就是要娶她」
火車太滿改搭客運！輔大2學生救回統聯司機　他還原「關鍵時刻」
王定宇「胡椒蝦照也盜圖」糗大！　護理師笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

祝賀貝里斯獨立日　賴清德曝兩岸關係：捍衛主權、維護民主不退縮

最後一份大禮！王世堅8年質詢送禮無數　柯文哲最愛禮物是「它」

北市自購疫苗也被卡？柯文哲：中央要我們別買　陳時中別睜眼說瞎話

周玉蔻批慈濟是「中共自己人」　柯文哲：瘋了

陳時中稱瘋了才擋疫苗　柯文哲：凡走過必留下痕跡「既有今日何必當初」

蔡賴大打出手謠言有根本錯誤　總統幕僚：蔡英文從不辦生日宴

張善政涉抄推給保密條款？　民進黨：躲兩週不敢出來面對

街訪「蔣萬安印象？」　民眾笑：加油！畢竟長相帥「難得一見」

柯文哲最後質詢落幕！2件事讓他難忘：希望台灣因為我們變得更好

「政府不可能阻擋疫苗採購！」　總統府提5點一次還原買BNT過程

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

非洲「兇猛路障」釀塞車 23隻獅子慵懶慢逛大街

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

國中妹貪快跨越分隔島！　害重機騎士撞上滑行30M

祝賀貝里斯獨立日　賴清德曝兩岸關係：捍衛主權、維護民主不退縮

最後一份大禮！王世堅8年質詢送禮無數　柯文哲最愛禮物是「它」

北市自購疫苗也被卡？柯文哲：中央要我們別買　陳時中別睜眼說瞎話

周玉蔻批慈濟是「中共自己人」　柯文哲：瘋了

陳時中稱瘋了才擋疫苗　柯文哲：凡走過必留下痕跡「既有今日何必當初」

蔡賴大打出手謠言有根本錯誤　總統幕僚：蔡英文從不辦生日宴

張善政涉抄推給保密條款？　民進黨：躲兩週不敢出來面對

街訪「蔣萬安印象？」　民眾笑：加油！畢竟長相帥「難得一見」

柯文哲最後質詢落幕！2件事讓他難忘：希望台灣因為我們變得更好

「政府不可能阻擋疫苗採購！」　總統府提5點一次還原買BNT過程

祝賀貝里斯獨立日　賴清德曝兩岸關係：捍衛主權、維護民主不退縮

9m88認剛出道「很不可一世」　3年後洩「灰心」狀態

快訊／宜蘭新果菜市場攤位起火！消防迅速灌救撲滅

第2代TOYOTA C-HR換上「省油新引擎」！空間變大搭上動感外型

OMG號召員工響應食物資源不平等　「OMG永續食物，惜食孤O計劃」起跑

不配合就抓去關！「檢座」恐嚇老婦領150萬　警準備假鈔票逮人

日本最高齡男人瑞逝世　享嵩壽112歲！16日將公布新最年長男性

李沛旭閃婚2個月曝「母妻真實相處」　婆媳出問題＝男人有問題

瞬移西班牙渡假！開箱屏東最新「海上教堂」咖啡、挑高式宮殿美翻

帥氣老闆陪試駕BMW M3慘亡！哥殯儀館認完屍　含淚凝視椎心父

俄羅斯23歲裸女4樓墜落　疑與人夫偷情被正宮抓包

政治熱門新聞

陳時中遭爆盜圖　小編群今早164字道歉滅火

慈濟曝「買BNT內幕」　打臉陳時中

即／綠營台中議員參選人酒駕　宣布：退選退黨

民進黨中市議員參選人林義偉酒駕　蔡其昌4字回應

陳時中再爆盜圖！　他嚴重懷疑「團隊有內鬼」

打臉周玉蔻　陳時中：我當然也會稱證嚴為上人

快訊／小編出包盜圖　陳時中道歉了：確實是不對

怒轟民進黨向慈濟開戰　她：為了選舉和5百萬人對幹？

獨／雲林縣長張麗善女兒今日出閣

慈濟疫苗傷到陳時中　周玉蔻開轟證嚴法師：為什麼要尊稱她上人？

賴品妤、黃捷COS「間諜家家酒」　吸3.2萬網友按讚

柔性政黨也開鍘！民眾黨除名6違紀參選人　他當退輔會長：幫大家出氣

網傳「蔡英文、賴清德生日宴大打出手」　總統府揭真相火速報警

陳時中支持者出征了！「被盜圖私訊一下就好」　她看完怒轟海賊團

更多熱門

相關新聞

快訊／議員參選人酒駕被逮　民進黨：零容忍

快訊／議員參選人酒駕被逮　民進黨：零容忍

民進黨台中市議員參選人林義偉12日晚間因酒駕遭逮補，當時林男穿著競選背心，酒測值高達0.85毫克，13日移送台中地檢署複訊後，無保請回，林稍早已宣布退選、退黨。對此，民進黨發言人黃世杰回應，酒駕零容忍是社會共識，將責成地方黨部以最快速度給予最嚴厲處分。

「忍耐一年捐完疫苗才敢講真話！」　蔣萬安：陪慈濟對抗民進黨的邪惡

「忍耐一年捐完疫苗才敢講真話！」　蔣萬安：陪慈濟對抗民進黨的邪惡

滷肉飯正夯　蔣萬安最愛名店是這家

滷肉飯正夯　蔣萬安最愛名店是這家

沒地方幫二寶換尿布！　蔣萬安：推動男女公廁皆設尿布台

沒地方幫二寶換尿布！　蔣萬安：推動男女公廁皆設尿布台

網友留言「照片老闆給的」　陳時中競辦闢謠：不是團隊成員

網友留言「照片老闆給的」　陳時中競辦闢謠：不是團隊成員

關鍵字：

陳麗娜2022九合一大選2022高雄市國民黨陳識明

讀者迴響

熱門新聞

精準預言女王離世！他預測「查爾斯三世駕崩時間」

29歲男BMW自撞2死！爸曝「兒打零工」：想買二手車代步

永和分屍案傳靈異！　「開天眼攝影」驚見死者就在哥哥身邊

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

房東最愛「房客職業」竟是它！

棒棒堂富少Monkey「新歡是涉毒網美」！曾藏1級毒品

陪試駕BMW M3喪命　合夥麻吉悲慟哀悼

桃園BMW跑車自撞「包樹」　2人無呼吸心跳

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

蘋果官方認證無殘值！兩款熱銷機被踢出舊換新名單

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

家產2兆台幣…賭王千金點頭嫁消防員男友

短褲妹國道路肩爽遛狗！原因曝網拳頭硬了

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

超級路霸一停700天！今遭拖吊

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面