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陳時中否認擋疫苗　柯文哲：難道所有人都錯、只有一個人是對的？

▲台北市長柯文哲出席任內最後一次市政質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席任內最後一次市政質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

面對外界質疑中央卡民間購買BNT疫苗，前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中強調，自己絕對不可能去擋疫苗，還稱自己是最著急疫苗進來的人。台北市長柯文哲13日表示，當很多人認為有擋疫苗時，難道是所有人都錯了，只有陳時中一人是對的？

柯文哲13日下午赴市議會備詢，無黨籍台北市議員楊靜宇提及，柯文哲過去曾批評陳時中為了高端取得EUA（緊急使用授權）的時間差，所以擋了不論是慈濟或鴻海等購買BNT疫苗時程，使陳時中生氣地說「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗？」還稱疫苗越早進來對他越有利，對防疫越好，不可能擋疫苗，是否能接受陳時中的澄清？

柯文哲直言「不接受。」陳時中說自己沒有擋疫苗，但當很多人認為他有擋疫苗的時候，「難道我們所有人都錯了，只有他一個人是對的？」

▲台北市議員楊靜宇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員楊靜宇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

楊靜宇再問，台灣於2021年5、6月疫情爆發時，疫苗施打率不到百分之十，疫苗延遲進口是否對於日後造成疫情爆發有無直接關係？柯文哲認為，「有啊！」防止疫情爆發的方法，現階段除了戴口罩以外，唯一有效的就是打疫苗。

柯文哲指出，自己無法理解台灣作為世界第20大經濟體，疫苗怎麼會買輸給立陶宛、斯洛伐克？這些國家買了甚至還有剩餘，並將疫苗送給台灣，「無法理解。」日本、美國算是世界大國，但怎麼會連斯洛伐克、立陶宛都來捐疫苗？

另外，楊靜宇表示，以他獸醫師背景來講，有一種雞的疾病叫「新城雞瘟」，防疫計畫為444，也就是小雞出生第4天、14天和第4週時要注射疫苗，這是經過長期研究，監測抗體衰退所訂出的防疫計畫，台北市有無做類似的監控抗體作為？

柯文哲回應，台北市衛生局沒有做，既然全世界都有做過，用世界資料即可，第一劑與第二劑的間隔時間沒有統一，有疫苗來就打、沒疫苗就拖，台灣整體打疫苗政策完全沒有規劃。

面對柯文哲的言論，楊靜宇提議，對於變異株增加的情況下，北市有無計畫針對特定族群，例如清潔員、警消、老師、區工作人員做抗體測量，決定何時該做補強？柯文哲認為，要做研究可以，但涉及了樣品數量，得真的找醫學院特別做研究，自己現在是退到最後一線，觀看每天住院人數。

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