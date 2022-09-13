打造基隆「地方創生」新亮點　蔡適應：持續爭取預算及建設

▲打造基隆「地方創生」新亮點。（圖／蔡適應辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應13日與基隆市議員童子瑋、張顥瀚、民進黨發言人謝子涵、見書店創辦人陳顥樺，召開「基隆ING適事都如意-推動地方創生」記者會。蔡適應表示，將強化太平山城、孝三路街區、義二路基地、正濱和平島四大創生基地能量，規劃水產紅磚屋成為青年創業孵育基地，繼續打造基隆的地方創生亮點。

蔡適應說，因求學期間，有閱讀到相關的都市議題，曾探討城市的三部曲「結構、解構、再結構」。地方創生的政策經行政院的政策核定後，他和林右昌市長及市議員們，開始盤點相關的資源，以中央地方密切合作的方式，努力推動地方創生的相關建設，像是正濱漁港色彩屋的計畫、正濱漁會大樓的整建、正濱派出所的改建，太平青鳥書店、委託行，都是基隆地方創生的亮點。

▲開始推動地方創生的相關政策，基隆委託行就是一個非常好的範例。

針對義二路商圈，蔡適應表示，現任首相岸田文雄的祖父曾在此開設「岸田吳服店」與「岸田喫茶部」，透過文化部的修繕，讓大家了解義二路曾經是基隆的銀座，也是城市發展的脈絡，地方創生與社區營造則需要相輔相成。蔡適應指出，未來的水產紅磚屋將成為「青年創業孵育基地」，將成為地方創生最閃亮的珍珠。

市議員張顥瀚說，2019是地方創生元年，目標是讓青年回流、城市再生，基隆市政府也特別成立青年及綜合規劃科，來推動地方創生。而最有代表性則是星濱山工作室，透過在地的素材，設計出具有城市意象的作品，像是他手上的漁網吊燈，就是將城市意象商品化的範例。這幾年在林右昌市的重視下，大力推動，相信未來在蔡適應市長的接棒之下，地方創生的能量才能繼續延續，發展得更好。

▲2019是地方創生元年，目標是讓青年回流、城市再生。



市議員童子瑋表示，在行政院長賴清德任內，開始推動地方創生的相關政策，基隆委託行就是一個非常好的範例。透過委託行的社區營造，開始凝聚社區的共識，林右昌市長的推動，蔡適應委員在中央爭取經費，他則負責溝通及協調，構成鐵三角，就是委託行的成功轉型經驗，很多青年朋友及大學在此辦展甚至成功創業，他手上的小物就是富有基隆城市意象的絲巾。未來以委託行的經驗、串連仁愛市場、廟口夜市，孝三路商圈，成為一座文化經濟的城市，仁愛區的發展，未來在蔡適應市長帶領下，指日可待。

民進黨發言人謝子涵說，地方創生是安倍晉三前首相在2014年提出的構想，以創生三支箭，打造地方創生。台灣這幾年也借鏡日本推動地方創生，像是基隆太平國小的山海工作營、星濱山藝術共創、小獸書屋河作社和雨都漫步的青年培力工作站，都是基隆在地的地方創生亮點。相信未來的蔡適應市長，一定能用他多年在外交國防委員，以及城市規劃協調的經驗，讓基隆持續活躍，讓世界感受到基隆城的自信。

▲地方創生是安倍晉三前首相在2014年提出的構想，以創生三支箭，打造地方創生。

見書店創辦人陳顥樺說，感謝蔡適應委員幫我們爭取許多外部的資源，讓我們見書店在基隆的地方創生上，扮演平台溝通的角色，有許多地方創生產業在此交流。基隆不只海港、還有山城，是座山海城市，有很好的DNA來做地方創生，如何創造新的經濟模式，希望未來的蔡適應市長能爭取更多的資源，讓地方創生的團隊再擴大，不僅在地的基隆人，連外地青年都能繼續在基隆落地生耕，打造地方創生更多成功的案例。

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