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中樓里長照創新整合性服務據點程序卡關　陳亭妃、陳怡珍協調速決

▲台南市中樓里長照創新整合性服務據點程序卡關，立委陳亭妃、市議員陳怡珍出面協調解決。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市中樓里長照創新整合性服務據點程序卡關，立委陳亭妃、市議員陳怡珍出面協調解決。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區地方創生計畫位於中樓里，規劃設置五層樓建築物，包含公共空間、體適能中心、銀髮市集及住宿型長照規劃的長照創新整合性服務據點，立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍自兩年多前爭取土地、經費確定，至今卻是行政進度停擺，導致計畫暫停數月、不見曙光。

今日立即召集國家發展委員會、衛生福利部、財政部國有財產署、台南市社會局、北區區公所與中樓里楊政衡里長協調，會中決議台南市社會局將在一周內備妥修正計畫提送衛福部；同時，國有財產署儘速以土地合作改良利用方式，完成同意程序；衛福部將以最快速度審議核定，讓工程盡速發包動工，早日完成地方長輩對長照據點的期待。除此之外，針對長照創新整合性服務據點（中樓里）、勝安社區活動中心長照據點、華德社區長者日照活動中心計畫因物價波動、原物料上漲衍生出更多的建造成本，陳亭妃與陳怡珍同樣爭取改列2023年共同性費用編列標準表，以適用最新的預算標準，並提供鄰近工程決標單價等證明文件，爭取中央補助更多建設經費，協助地方年輕人照顧長輩，大幅提升里民生活品質。

陳亭妃表示，自己與陳怡珍議員推動北區地方創生計畫從無到有，自一開始協調鐵路局土地，交由國有財產署管理，衛福部也認同補助3至5樓的住宿型長照規劃，由社會局依據台南市長照政策調整送審計畫。沒想到，這幾個月因為土地問題，公文來來去去、公務人員各自為政，耗費許多無謂的時間，讓計畫停擺，期盼今日協調會能將瑣碎的程序簡化，縮短行政程序時間。尤其，長照創新整合性服務據點當初結合成大老人醫院規劃為長照廊帶，目前老人醫院已動工，該址卻靜悄悄、沒消沒息，期盼這個市區內唯一一個以長照為主的創生型計畫能加速腳步，領先全國成為長照示範區，發揮都市型地方創生的示範效果。

陳怡珍指出，台南市北區65歲以上人口分布多集中在東線老舊社區，十分感謝中央與地方相關單位的積極推動，才能促成北區地方創生計畫從不可能化為可能。自己多次在議會追蹤進度，發現社會局因為土地問題卡關，持續在原地打轉，立即反應陳亭妃委員。尤其感激陳亭妃得知後，馬上邀約中央部會至地方協調，加速溝通，釐清具體方向，縮短行政程序時間。未來北區不僅有長照創新整合服務據點、阿嬤妳看市集、勝安社區長照服務中心據點、大和社區長照服務中心據點、正覺里活動中心，還有華德社區長者日照活動中心，將會是最完整的長照示範區域，希望能早日開花結果，加速執行計畫。

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