提政見遭嗆不切實際　蔣萬安駁斥：長照困境陳時中最該被究責

▲蔣萬安「長照三支箭 用心挺安老」政策發布會。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前提出3大長照政見，但卻遭對手陳時中提出4項錯誤，並指蔣是醫療法規門外漢，內容不切實際。對此，蔣萬安在臉書上一項一項回擊，並表示，陳時中把長照政策、新冠防疫弄到一團糟，台灣陷入長照困境，陳時中就是最應該被究責的人。

蔣萬安提到，長照悲歌，最該被究責的就是陳時中，他聽到長輩陷入長照困境，只會想著快點找解方；可惜陳時中聽到他的解方，就只會急著想找碴。陳時中針對他的「長照三支箭」，提出「四個不懂」，陳時中終於肯做政策討論，但他確實不懂長照政策。

蔣萬安說，陳時中認為市聯醫無法提供獨立長照空間。但實際上，市聯醫的仁愛、忠孝、陽明院區都有獨立空間，可以符合法規要求；此外，市聯醫也即將接收廣慈院區的90張床，只要基於市民利益，依規範申請，為何會做不到？

對於陳時中認為市聯醫上限是200張長照床，所以增設500床的目標做不到。蔣萬安說明，市聯醫是一家醫院沒錯，但全台灣有第二家醫院把七個院區設在同一個城市嗎？為什麼做醫院評鑑時，其中五個院區又分開評鑑呢？市聯醫是台北特有的醫療資源，為了讓市民不要苦等長照床2-3年，就要適度的法規鬆綁。另外，他的「第二支箭」是鼓勵私人機構也加入計畫；公私協力，一起達成增設500張長照床的政策目標。

至於陳時中認為長照機構不適用醫院的「護病比」概念。蔣萬安再說，他提出增加「公衛補助款」作為配套，就是為了激勵基層醫護的士氣，也希望在不影響市聯醫既有醫療負擔的前提下擴充長照人力。超高齡社會下，長者需要更多照顧，如果不設法增聘人力，要怎麼解決問題？

針對陳時中說目前已經有一個月1,195元的緊急救援系統補助。蔣萬安表示，他提的每月1,200元補助款，是為了未雨綢繆，幫「在宅安老」的長者裝設緊急救援設備，不限定只有特定條件的人才能申請，如果要符合狹隘的申請條件，那就沒有辦法滿足所有長者的需求。

蔣萬安說，陳時中建議他要多問專家；實際上，這個政見就是跟前台北市聯醫總院長、前台北市副市長邱文祥共同討論；他反問陳時中，若陳有多聽專家意見，今天怎會提出暴露出自己是「外行部長」？

蔣萬安最後也嗆，陳時中誇耀的行政經驗，其實就是把長照政策、新冠防疫弄到一團糟的搞砸經驗。衛福部從衛生署升格的主因就是要解決長照問題，但升格已經9年多，其中5年多是由陳時中擔任部長；換而言之，台灣陷入長照困境，陳時中就是最應該被究責的人。

