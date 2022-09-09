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「辣妹開腿熱舞」福利阿公！35秒極樂片瘋傳　桃園榮家道歉了

記者柯沛辰／綜合報導

網路上近日流傳一段影片，可見一位性感火辣的年輕女舞者在某安養機構熱舞，還拉著其中一名長者的手摸胸，尺度相當大，引發外界熱議。對此，桃園榮譽國民之家致歉，坦言影片是7日晚間的中秋月光晚會活動，當時表演者舉動太過熱情，日後會更加謹慎注意。

原PO在臉書社團「爆廢公社」轉傳一段影片，內容是一位年輕辣妹身穿性感內衣，在長輩面前大跳艷舞，一下在躺在地上張開雙腿，下一秒又拉著一位阿公的雙手撫摸自己的胸部，令人血脈賁張。

▲▼「辣妹開腿熱舞」福利阿公！極樂畫面瘋傳　桃園榮家道歉了。（圖／爆廢公社）

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▲▼正妹女舞者大跳艷舞，福利在場阿公，影片在網路上瘋傳。（圖／爆廢公社）

▲▼「辣妹開腿熱舞」福利阿公！極樂畫面瘋傳　桃園榮家道歉了。（圖／爆廢公社）

影片曝光後，有少數網友質疑不妥，但多數人都留言力挺，「很棒的休閒活動，讓阿公開心最重要」、「不要再檢舉了，老人的生活非常孤苦，請尊重他們也有享受的權利」、「台灣民風太保守才會一堆酸民，又不是虐待老人，看辣妹舒壓為何要禁止」、「覺得這樣的職業很高尚，老人家也需要娛樂，也有渴望，點到為止的服務也是功德一件！」

此外，也有不少網友輕鬆看待，「阿公的求生意志又回來了」、「這才是優質的長照機構」、「阿公：我勸你們不要多管閒事」、「就是要常請這種，老人家才會血液循環」、「那些阿公多開心啊，總比過世後在靈堂前面跳好吧」，連網紅「鳳梨」也笑說「這次真的站起來了！」

根據《自由時報》報導，桃園榮家坦言，受疫情影響，這是睽違2年的中秋晚會，儘管廣場另有主場活動，但為了行動不便的長者，才特意安排15分鐘的小型演唱秀。期間舞者為了炒熱氣氛，舉動太過熱情火辣，引來非議，感到遺憾，未來舉辦活動會更注意。

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