桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

記者柯沛辰／綜合報導

桃園榮譽國民之家7日舉行中秋晚會活動，找來女舞者大跳火辣艷舞、拉著長者的手摸胸。事後，榮家出面致歉，但大多數網友都力挺榮家。北市聯醫中興院區醫師姜冠宇也表態，若此舉讓長者心情好，不僅能刺激腦部血液循環，增加食慾跟運動耐受度，有助免疫力，「長照本身，不應該被限制想像」。

姜冠宇在臉書表示，他不清楚桃園榮家是什麼狀況，但對長照的想像不應被限制，大家不妨試著想像看看，倘若今天地點是在金盞花大酒店，一位西裝筆挺又健康的老爺爺大方花錢買下這些表演，「你會罵他不像話嗎？所以今天（身體）功能差一點的、經濟背景差的，你就認為他們沒這權利嗎？」

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▲正妹女舞者大跳艷舞，福利在座阿公，影片在網路上瘋傳。（圖／爆廢公社，下同）

姜冠宇認為，活動真正失職的地方是不夠平權，沒有顧及到阿嬤也有看猛男跳舞、與猛男互動的權利。（編按：桃園榮家主要照顧老榮民、退除役官兵，雖然2017年起開放一般民眾自費入住，但目前入住長者仍幾乎都是男性）

他指出，平常去機構訪視、遠距視訊，這些長者都不太願意理會，反應一天比一天遲鈍，也愈來愈懶得動，甚至懶得吞嚥，還有些人憂鬱交加、身心惡性循環，就算護理師講再溫暖的話也一樣，令人不忍，「如果有什麼事情讓老人心情好，刺激他們腦部血液循環，增加食慾和運動耐受度，也是漸進增加長者的免疫力。」

姜冠宇說，如果表演者注意感控措施、不擴大養護機構感染，且活動細節沒有侵犯他人、觸犯法律或犯罪意圖，也沒有對身體真的造成危害，剩下的就只是我們自己加諸他人的道德觀感問題，何不當作是一個創意就好？反正曲終人散，一場表演而已。

有關長照技術與道德衝突的問題，姜冠宇也推薦動畫《老人Z》，「看那個年代對於長照科技的恐懼，然而現在新創早就滿天飛，就會知道其實都是我們給予自己的限制罷了！」

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