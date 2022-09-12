　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

記者柯沛辰／綜合報導

桃園榮譽國民之家7日舉行中秋晚會活動，找來女舞者大跳火辣艷舞、拉著長者的手摸胸。事後，榮家出面致歉，但大多數網友都力挺榮家。北市聯醫中興院區醫師姜冠宇也表態，若此舉讓長者心情好，不僅能刺激腦部血液循環，增加食慾跟運動耐受度，有助免疫力，「長照本身，不應該被限制想像」。

姜冠宇在臉書表示，他不清楚桃園榮家是什麼狀況，但對長照的想像不應被限制，大家不妨試著想像看看，倘若今天地點是在金盞花大酒店，一位西裝筆挺又健康的老爺爺大方花錢買下這些表演，「你會罵他不像話嗎？所以今天（身體）功能差一點的、經濟背景差的，你就認為他們沒這權利嗎？」

▲▼「辣妹開腿熱舞」福利阿公！極樂畫面瘋傳　桃園榮家道歉了。（圖／爆廢公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲正妹女舞者大跳艷舞，福利在座阿公，影片在網路上瘋傳。（圖／爆廢公社，下同）

姜冠宇認為，活動真正失職的地方是不夠平權，沒有顧及到阿嬤也有看猛男跳舞、與猛男互動的權利。（編按：桃園榮家主要照顧老榮民、退除役官兵，雖然2017年起開放一般民眾自費入住，但目前入住長者仍幾乎都是男性）

他指出，平常去機構訪視、遠距視訊，這些長者都不太願意理會，反應一天比一天遲鈍，也愈來愈懶得動，甚至懶得吞嚥，還有些人憂鬱交加、身心惡性循環，就算護理師講再溫暖的話也一樣，令人不忍，「如果有什麼事情讓老人心情好，刺激他們腦部血液循環，增加食慾和運動耐受度，也是漸進增加長者的免疫力。」

▲▼「辣妹開腿熱舞」福利阿公！極樂畫面瘋傳　桃園榮家道歉了。（圖／爆廢公社）

姜冠宇說，如果表演者注意感控措施、不擴大養護機構感染，且活動細節沒有侵犯他人、觸犯法律或犯罪意圖，也沒有對身體真的造成危害，剩下的就只是我們自己加諸他人的道德觀感問題，何不當作是一個創意就好？反正曲終人散，一場表演而已。

有關長照技術與道德衝突的問題，姜冠宇也推薦動畫《老人Z》，「看那個年代對於長照科技的恐懼，然而現在新創早就滿天飛，就會知道其實都是我們給予自己的限制罷了！」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
梅花強風暴雨！桃園市深夜緊急宣布：3個里「12日停課」
李易峰開房看謎片「私照流出」！
台南烤肉大火「孫女衝上樓」救阿公阿嬤　3人下不來慘困死火場
「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一圖看全台變天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

他嗆賓士停車越線太自私！公審慘遭大逆風　網：明明很貼心

LIVE／梅花拖拉漫步「更強豪雨」半個台灣炸2天　氣象局最新說明

「米奇與好朋友CHILL遊台南」 　巨型氣球超吸睛3天來15萬人次

「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一張圖看全台變天

老公自爆詭異性癖「媽媽都會穿」！人妻一聽大崩潰：每場都乾掉

號誌真的修好了？普悠瑪號又卡花壇「打臉」　台鐵：不穩定　

LIVE／會發陸警？中颱梅花「抖一下」龜步貼台走　氣象局最新說明

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

女車主待轉區當停車格　騎士愣：不覺得怪嗎？

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

他嗆賓士停車越線太自私！公審慘遭大逆風　網：明明很貼心

LIVE／梅花拖拉漫步「更強豪雨」半個台灣炸2天　氣象局最新說明

「米奇與好朋友CHILL遊台南」 　巨型氣球超吸睛3天來15萬人次

「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一張圖看全台變天

老公自爆詭異性癖「媽媽都會穿」！人妻一聽大崩潰：每場都乾掉

號誌真的修好了？普悠瑪號又卡花壇「打臉」　台鐵：不穩定　

LIVE／會發陸警？中颱梅花「抖一下」龜步貼台走　氣象局最新說明

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

女王移靈愛丁堡！民眾擠爆道路致敬　12日追悼會查爾斯三世將出席

K湯在湖人球場連砍22顆三分　勇士將「赴日熱身」柯爾有疑慮

北市士林店家招牌「重砸人行道」！1人受傷　居民嚇：差點晚7天回家

宛宛兒狂被問「怎麼沒PO男友？」　白眼開嗆：讓人壓力很大

《哈利波特》最長情父子！　馬份下戲11年還叫他爸

伊古達拉將宣布「是否再戰1季」　柯爾盼他回歸：他還能打

動物們的故事將邁向結尾...《BEASTARS》動畫最終季2024年推出

廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

取代鐵網！他烤肉改用這1物

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

梅花剎車路徑曝！2天更猛紫爆豪雨

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

好市多美心月餅又下殺！狂打4折苦主哭慘了

給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜

他嗆賓士停車自私　公審遭大逆風

姓「阮」買飲料　見店員1字她驚：誤會大了

LIVE／梅花漫步炸豪雨　最新海上警報

阿堂鹹粥260元挨轟　老闆霸氣喊：還會繼續漲

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

獨／小孩練琴驚現詭異喘息聲　醫：琴弦藏魔鬼

梅花颱風是否發陸警「未來3小時是關鍵」　明起防暴雨狂轟3地

更多熱門

相關新聞

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

中秋烤肉憾事！台南永康區一棟透天厝11日傍晚6點多發生火警，當時2名孫女在1樓家門口用電烤爐烤肉，不料疑似延長線起火，其中21歲大孫女急忙跑上樓，叫2樓的阿公、阿嬤逃生，但火勢迅速，加上家中堆放雜物、易燃物阻礙逃生通道，最終釀成祖孫3人命喪火場。

被颱風嚇到提早北返！國道變「超大型停車場」　紫爆路段遍地開花

被颱風嚇到提早北返！國道變「超大型停車場」　紫爆路段遍地開花

營養師：柚子多吃無益，「6種人」要小心

營養師：柚子多吃無益，「6種人」要小心

台鐵號誌故障「3天找不出原因」　國民黨團：交通部須提出專案報告

台鐵號誌故障「3天找不出原因」　國民黨團：交通部須提出專案報告

父子烤肉變互毆…警衝現場噴辣椒水壓制

父子烤肉變互毆…警衝現場噴辣椒水壓制

關鍵字：

桃園榮民之家桃園榮譽國民之家安養院長照辣妹舞者中秋江冠宇

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

取代鐵網！他烤肉改用這1物

李易峰開房看謎片私照流出！　遭爆「選妃」拍戲飯店藏嬌

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

快訊／李易峰嫖娼警方證實了！遭拘留15天

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

李易峰被爆約砲「戴墨鏡上床」　跨年約網紅泰國狂歡

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

三星連發3篇文嗆蘋果！　狂酸iPhone「畫素低又不能摺疊」

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面