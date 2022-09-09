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遭蔣萬安點名為長照悲歌負責　陳時中列成果：不容惡意抹滅

▲▼陳時中大稻埕慈聖宮參香及廟埕前吃小吃。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長參選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長選戰激烈，國民黨參選人蔣萬安日前提出「長照三支箭」政策，點名民進黨對手陳時中該為長照悲歌負責。陳時中9日透過臉書列出長照2.0政策推動成果，並強調社福政策永遠可以更好、更進步，但已經做好的部分絕不容有心人惡意抹滅。他批評，蔣萬安身為立委，若有好的做法早該提出修法，不必拖到選舉。

根據蔣萬安「長照三箭」政見，包括增加北市聯醫系統長照床位、補助私人機構及在宅老化每人每月補助1200元。針對上述政見，陳時中列出4個不懂，認為蔣萬安政見內容不切實際，「顯得自己是醫療法規及相關政策的門外漢」。蔣萬安則透過臉書上一項一項回擊，並表示陳時中把長照政策、新冠防疫弄到一團糟，台灣陷入長照困境，陳時中就是最應該被究責的人。

陳時中指出，希望蔣萬安無論面對政策或立法，都能拿出與身分相應之負責態度，自己曾多次善意提醒他的長照政策，過於空泛不切實際。然而，蔣萬安卻始終閃躲自身政策漏洞，以「耍嘴皮」的態度回應。

陳時中批評，蔣萬安說要「突破法律限制」，更為荒謬處，身為現任立委，若有好的做法早該提出修法，不必拖到選舉。他強調，社福政策永遠可以更好、更進步，但已經做好的部分絕不容有心人惡意抹滅。

陳時中進一步說明，總統蔡英文執政後，長照進入2.0階段，總預算增加十餘倍至600多億。透過「長照ABC」串聯整合、深入社區，便利民眾就近接受服務。此外「一國中學區一日照中心」計畫，在全國814個國中學區已規劃七百多處，目前完成五百多處。專注在社區內提供失能、失智長輩的日照服務，實際解決社會問題。

陳時中表示，在計畫提升的同時，照服員待遇同樣受到重視，從之前2萬餘提升至3萬8000元，吸引更多人投入，照服員人數大幅增至9萬人，被照護對象也提高到40萬人。

補助長照住宿機構方面，陳時中說，先前僅身心障礙者具補助資格，現已進展至全面補助1年最高6萬元，共10萬人受益。稅務部分則有本人12萬，受益人33萬之特別扣除額；出院銜接長照，行政工作日從50天效率化縮減至5天，更能掌握黃金復原期，讓受照護者與家人具體獲得幫助。

陳時中認為，以上都是實實在在的長照政策，受惠者眾，並非悲歌，大家的努力不容扭曲污衊。

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