信用卡扣款快5萬！果粉一開訂單　見「準備出貨」嗨翻：好期待

▲訂單狀態顯示「準備出貨」，原PO難掩興奮。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果iPhone 14全系列在9日開放預購，官方在當天晚間8點一開放，首批取機的額度早早完銷。就有網友在Dcard的Apple板上發文，曬出訂單照片，「信用卡被扣款了，好期待」，只見他的14 Pro Max在16日就會送達。有網友也回報，「跟你一樣更新成準備出貨」，還有人直呼，「好羨慕喔！我要等到11月。」

這位網友以「有人也準備出貨了嗎！」為題發文，文中貼出訂單截圖照，可以看到他訂的是512GB、金色的iPhone 14 Pro Max，價格4萬9400元，送達日是2022年9月16日，狀態也從下達訂單、正在處理變成「準備出貨」。

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貼文一出，有人馬上回報，「我9：07收到刷卡通知，跟你一樣更新成準備出貨」，並附上iPhone 14 Pro的訂單照，狀態也是「準備出貨」。

▲▼許多首批預購的網友紛紛截圖回報。（圖／翻攝自Dcard）

許多首批預購的網友也紛紛留言，「手機手錶全都準備出貨了」、「8+可以退休了～～好期待呀」、「我是09：05通知扣款，就等收貨了」、「9：04扣款的，好期待」、「同樣被通知了！好想成為提早出貨的天選之人」、「一樣都是16號當天拿到啦！每次都是這樣，今天週一信用卡扣款成功後，就是不能線上取消，通知準備中了。」

還有不少人默默擦眼淚，「好羨慕喔喔喔喔！我要等到11月」、「流下羨慕的口水，我要等到10月4日」、「我要到11/4，哭」、「10/26的一起哭哭」、「9/16後只能看人拿新機show一波留口水」、「為什麼大家都這麼快？我卻要等到11月。」