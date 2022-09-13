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男子超商偷手機　來不及變賣就被警逮送辦

▲台南市警二分局警方循線查獲涉嫌在超商竊取女店員手機的彭姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局警方循線查獲涉嫌在超商竊取女店員手機的彭姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

42歲彭姓男子被控涉嫌在超商內伺機竊取羅姓女店員手機後逃離，台南市警二分局據報循線追查，在案發2小時內將彭嫌查獲，起出手機贓物，全案依竊盜罪嫌函送法辦。

台南市警二分局中正派出所，12日上午9時30分接獲羅姓女子案稱，其在康樂街超商內工作，因一時忙碌將自身所有之手機放置於飲料箱上竟遭人竊取，警員盧季武等人立即前往超商勘驗監視器影像，發現是1名身著黑衣男子，趁被害人忙碌疏未注意之際，將被害人放於飲料箱上之手機，藏放於手提袋內在若無其事走出超商離去。

▲台南市警二分局警方循線查獲涉嫌在超商竊取女店員手機的彭姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經員警掌握犯嫌身形後，鍥而不捨從超商四周逐一調閱各項監視器，發現犯嫌行竊離開超商以步行方式四處遊蕩，並閃躲進入巷道意圖製造斷點規避查緝。但在中正所員警通力合作，就該區域公家及民間監視器逐一過濾，發現犯嫌最後身形出沒於距離超商300公尺外之中正路某飯店前。

▲台南市警二分局警方循線查獲涉嫌在超商竊取女店員手機的彭姓男子依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中正所警員盧季武、周維佑於上午10時30分立即前往飯店訪查，竟在飯店大廳發現正欲外出且住宿在該飯店之涉案人彭姓黑衣男（42歲，台北市人、有多項竊盜及毀損素行），經警方將其帶回調查並出示行竊具體事證，其彭男也乖乖交付出行竊所得之手機1支，全案調查後為依涉嫌竊盜罪嫌函送法辦。

市警二分局表示，不排除犯嫌可能另涉嫌其他案件，民眾如有相關線索均可與第二分局中正派出所(電話：06-222-2919)來聯繫；本案在員警迅速受理、積極偵辦下，在2小時內迅速偵破，將遭竊手機歸還被害人，深獲民眾之感謝，更展現員警之強大偵查能量，也將持續守護市民財產安全。

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