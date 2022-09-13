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「不敢再搶著買iPhone！」她遇1問題用到崩潰　釣出一排苦主：後悔

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲蘋果推出iPhone14系列手機。（圖／蘋果官網）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果發表最新iPhone14系列手機，吸引不少果粉搶著預購。但一名女網友分享過往經歷，表示先前iPhoneX和iPhone12剛推出來時，她都搶著去買，不過這2支手機的使用感受不太好，因為手機很容易發燙，電池壽命掉得非常快，所以現在推出iPhone14，讓她不敢輕舉妄動。不少人看到後也相當有同感。

原PO在「Dcard」發文表示，之前蘋果剛推出iPhoneX時，她隨即跑去預購，結果卻大踩雷，雖然當時覺得瀏海設計很新鮮，但手機非常容易發燙，「每天都像烤蕃薯，用久了還烙印」。之後iPhone12推出時，她沒有記取先前的教訓，一樣搶先第一批就把新機拿到手，不過她明明沒玩手機，且不會低於40%才充電，都很正常使用，結果手機一樣很容易發燙，電池健康度直直掉。

▲▼電池健康度,電池。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO抱怨電池健康度掉很快。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO表示，之後觀察評價，得知iPhone13有改正電池的問題，但為時已晚。現在蘋果推出iPhone14，她不敢再輕舉妄動，想要觀望一陣子再下手，「畢竟我買iPhone不像有些人跟買菜一樣啊，請買了14的各位拿到手機後多多發表心得，給我一點勇氣踏出換手機的一步！！」

不少人看到後紛紛表示，「你剛好都買到最雷的系列，11、13都不錯，12真的不予置評」、「11CP值真的最高」、「你真的是都剛好買到螢幕不好、電池不好的系列欸」、「你需要年年換手機」、「iPhone要買奇數代」、「iPhone評測也不會少，不急就等一下就知道了」、「13還是最好用，玩遊戲的時候開省電手機就不會燙了，因為會降低背景處理」。

文章也釣出不少苦主表示，「12pro電池真的是…我不玩遊戲，結果現在健康度也是85」、「我拿12的綠，電池我也覺得很後悔，用了一年多一點健康度就89%了嗚嗚嗚嗚嗚」、「12電池爛到我以爲拿到機王，買沒幾個月就很常莫名過熱，現在用兩年了健康度只剩82」、「以前用6s，每天過著不斷插線充電的日子，12系列要出的時候，非常興奮下定決心買最大的，12promax用了2、3個月後，繼續過著不斷插線充電日子」、「我的12一年多剩下86％！原本上班一整天回家電池還有50，現在下班前就不到20了」。

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲蘋果曾分享延緩電池健康度下降的4方法。（示意圖／記者李佳蓉攝）

事實上，先前就有不少人抱怨iPhone12的電池續航力不佳，本站曾報導《i12用1年半「電池健康度狂掉」剩82%！蘋果教4招+3撇步延長壽命》，蘋果就分享4個方法，像是軟體更新到最新版本、避免極端的環境溫度、充電時先卸除保護套、不要完全充電或完全放電等，可以延緩電池壽命減少的情況。

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