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妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

▲▼不要再問女生為什麼要暈89了。（圖／翻攝Dcard）

▲網友發文「不要再問女生為什麼要暈89了」引起討論。（圖／翻攝Dcard）

記者葉國吏／綜合報導　

8+9因諧音被網友當做是不良少年的別稱，不過許多單身男子都不懂為什麼8＋9都找得到女朋友。對此有人發文解答了。

網友在Dcard發文「不要再問女生為什麼要暈89了」，文中直接點出女生要的是陪伴，當女生半夜說「想要有人陪」的時候，8＋9就會用最快速度到女生身邊，但單身男只會考慮明天是否還要上班、用訊息拍拍安慰對方「殊不知89已經在女生身上拍拍了。」

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另外8＋9也不考慮經濟問題， 8＋9可能只賺22K，但出最新iPhone他想都不想就會直接送給女生，而單身男還在那邊「好貴」、「不如買前一代？」的斤斤計較。文章也透露8＋9對女生超霸氣，約女生直接一句「要不要出去」就問，單身男還小心翼翼的問「要不要、好不好」的在試探。

另外還有「從不害怕給對方承諾」、「感能力很強」等都是8＋9的特質，還有文中也提到，當8＋9跟妹子要分手時，就會用「是我不夠好配不上妳」來當藉口，「而你，仗著收入學歷屌打對方，只會在那邊計較著自己在感情中付出了多少。」

文章最後結論「在你輸給89的暈船過程中，這些在女生眼中都是優點。」不過這篇文章也引起不少批評，有人留言「好一篇明褒暗諷文」、「所以才說愛情是盲目的」、「還是有不喜歡89的女生啊」、「會暈89的本身也是89妹吧，你說的那些優點在正常女生看來很智障而已。」

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