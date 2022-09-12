長江旱情2／台商「揭秘」落戶水電之都原因　17年後印證重要決定

▲湖北宜昌台資企業興勤電子總經理隋中華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／宜昌報導

今年大陸氣候異常，長江流域出現61年乾旱危機，川渝鄂等地出現旱情。唯獨湖北「水電之都」宜昌各項工廠產業運作正常，包括33家台資企業幾乎沒有缺水缺電危機。其中，台資企業興勤電子總經理隋中華接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，17年前選擇到大陸落戶設廠，考慮非常多個地方，最後選擇宜昌落腳，主要有三大原因，帶您一塊揭秘。

台資企業興勤（宜昌)電子有限公司成立於2004年，註冊資本600萬美元。公司佔地200畝，現有員工950人。主要從事壓敏電阻、熱敏電阻等高端電子產品研發、生產與銷售的國家高新技術企業，擁有35項自主專利，是大陸唯一擁有過電壓保護、過電流保護及過溫度保護三大保護組件及貼片(SMD)型產品的企業。

興勤電子擁有高門檻技術，相較其他台資企業大多落戶江浙、廣東一帶，當年為何選擇在內陸湖北宜昌設廠？興勤電子總經理隋中華接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，當初考量有三大原因，地理位置、人員穩定性以及宜昌是「水電之鄉」。

▲湖北宜昌「水電之鄉」當地產業運作正常不缺水電 。（圖／湖北電視台提供）

隋中華說，首先，宜昌的地理位置在大陸的中心，往哪一個地方輻射都是中心點；第二，興勤做的是「保護性被動元件」，屬於陶瓷半導體，技術人員被挖角的情況很嚴重，尤其沿海流動性很大，除了專業人才，自動化設備人員的操作也要很熟練，否則損失很大。所以不解決穩定性問題，無法做出好的產品。

他進一步說，第三考量涉及公司長遠佈局，由於宜昌是「水電之鄉」，發電、供水很穩定，加上周邊環境好，地方政府對台政策實在，經過各方面的評估，最後決定到宜昌設廠。

談到疫情期間的影響？隋中華說，多年來當地台辦十分照顧台資企業，尤其疫情期間幫我們快速復工。興勤有做醫療呼吸機相關配件，不開工無法供貨。

從疫情最嚴重到恢復，隋中華指出，「大概5個月之內全部正式投產，恢復十分快速。」同時宜昌中心點地理位置也發揮優勢，因為出產的零件體積小，發貨全靠快遞、空運，速度極快。

談到那段時間經營資金調度？「我跟銀行借錢最快速的7天兩千萬（人民幣）到帳，算是一個特事特辦項目，從來沒有這麼快速，也是地方政府支持我們。」隋中華告訴記者。

▲湖北宜昌擁有三峽大壩優勢 。（圖／湖北電視台提供）

是否受到去年拉閘限電影響？隋中華指出，「宜昌如果缺電真的誇張了，因為三峽大壩、葛洲壩就在這邊。當時我們確實有拉兩台發電機來，現在一台消防緊急用，另一台放著備用。」

好不容易挺過疫情艱困時刻和大陸缺電危機，沒想到今年上海封城衝擊公司出貨量。舉例，興勤之前接特斯拉一個月2000萬套訂單沒了，近期才恢復，9月份訂單回流有2700萬套。

隋中華說，「上海封城對整個大陸國內影響很大，因為很多東西都是從上海進出。我們自己都受影響，很多的材料進不來，市場有一些混亂，那一段時間有些材料飆升很厲害，都是幾倍狂飆，大家都在搶材料，現在已恢復正常。」

由於興勤的技術屬於「保護性被動元件」，技術門檻高，不容易被淘汰，訂單很快回流。隋中華舉例，「客戶如果要換我，先要到保護性安規去報備，要6個月以後才能換我，光申請就要6個月，所以根本換不掉。」

▲湖北宜昌台資企業興勤電子看重宜昌優勢，17年前落戶設廠 。（圖／記者任以芳攝）

據了解，興勤是唯一擁有全系列保護組件的專業製造商，其中壓敏電阻、熱敏電阻在全球市場佔有率達45%，廣泛應用於照明及監控設備、電源、消費電子、家電、醫療器械、汽車工業等領域。主要客戶包括華為、飛利浦、BYD、海爾、格力、寧德時代等國內外知名企業，產品遠銷東南亞及歐美地區。

隋中華介紹，「除了台灣或國外大公司以外，大陸合作對象只要是跟電有關係，大概排名前三幾乎都是我們的客戶。像是華為中心交換機，最近比較紅的新能源寧德時代、比亞迪，我們都是第一供應商。」

興勤最主要是做兩種「保護性被動原件」一個有關功率型的，產能大概是熱米和亞米，佔全世界的產能50%以上，另外也做溫度傳感器、溫度傳感器，紅外測溫。「你們手機裡面的鋰電池幾乎都是我們公司的溫度傳感器，裡面大概都要用到一米到兩米。」隋中華舉例說明。

▲興勤出產新能源汽車零件，看好未來商機無限。（圖／記者任以芳攝）

如今走過風雨挑戰，興勤又趕上另一個好時機「新能源時代」，出貨量也出現變化，過去國內外占比各50%，近兩年是70%、30%。隋中華指出，「柴油車市場比經飽和，但新能源車上面有82個位置都可以放我公司產品。」

未來新能源商機無限，隋中華謙虛說，目前我們還算做的不錯，只要好好的做，品質不出問題，加上宜昌擁有的條件資源，公司前景無限，安心永續經營。