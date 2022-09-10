陸疫情再起　專家：繼武漢、上海之後「最嚴峻複雜」

▲四川疫情升溫，多個城市已經封城。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情起起伏伏，近日又有多個城市封城，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友9日發文指出，近期疫情此起彼伏，每日報告確診病例數和無症狀感染者人數在千例以上的嚴峻形勢，已經持續約一個月，「這是自武漢疫情以後、除上海疫情之外，新冠疫情形勢最為嚴峻、複雜的。」

吳尊友提到，海南嚴重疫情剛剛趨於控制，西藏疫情仍在處於高位，其他省份又陸續出現疫情。新報告疫情的省份，一發現，感染者人數就是幾十例，甚至上百例，出現當前這種嚴峻疫情形勢，主要由周邊環境和變異病毒兩方面原因。

吳尊友指出，第一個原因是「西太平洋成為全球第五輪疫情中心」，全球第五波新冠疫情的風暴中心轉移到西太平洋區域，中國作為西太平洋區域的一個成員國，受到周邊國家和地區嚴重疫情的影響，造成了「外防輸入」的巨大壓力，「這是造成近期嚴峻疫情形勢的主要外圍原因。」

吳尊友說，對於西太平洋為何成為疫情中心，目前，還沒有普遍認可的權威解釋，但有兩種多數專家認為比較合理的解讀，一是歐美多數國家已經放鬆了疫情防控措施，包括檢測力度減弱，或者報告數減少，由人為因素造成歐美國家疫情不嚴重的假象；二是歐美國家在先前的四波新冠疫情流行中，相當比例的人發生了自然感染，特別是第四波Omicron毒株流行，造成了人群中很大比例的人感染。

吳尊友指出，第二個原因是「內防反彈」面臨的新挑戰，Omicron變異毒株的出現，使得隱匿性傳播更為常見，也為防控增加了難度，隱匿性傳播也給新冠傳播擴散蒙上了「神秘」色彩，「我們對隱匿性傳播的認識還非常有限。不清楚隱匿性傳播究竟是如何發生的。但凡查不到源頭的感染，都可以歸結於『隱匿性傳播』。」

吳尊友認為，至於是什麼原因造成了新冠感染者中部分人出現核酸檢測結果陰性、陽性交替的現象，目前還不清楚，需要做進一步的研究，這種陰性、陽性交替的現像在「隱匿性傳播」中究竟發揮了多大的作用，也需要進一步的研究，「這種現象的存在，無疑給新冠防控帶來了巨大挑戰。」