昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

▲2022兩岸工業互聯網融合發展研討會在昆山舉行。（圖／大會提供）

記者魏有德／綜合報導

2022兩岸工業互聯網融合發展研討會昨（8）日在昆山舉辦，聚焦中小企業數位化轉型，賦能數位經濟新生態、助推兩岸企業高質量發展。同時，在台商台企雲集的昆山，在大陸全國縣域工業互聯網發展榜單中排名第一，包括友達光電（昆山）、環鴻電子（昆山）、研華科技、緯創資通等皆為兩岸工業互聯網融合發展成功案例。

▲緯創資通（昆山）有限公司。（圖／大會提供）

緯創集團在昆山設有緯創資通（昆山）有限公司、緯視晶光電（昆山）有限公司、昆山緯績智能科技有限公司等，是昆山市13家龍頭企業之一。其中，緯創資通（昆山）在2021年入選全球「燈塔工廠」。

世界經濟論壇對其評價，緯創積極應對「多品種、小批量」的經營挑戰，利用人工智慧、物聯網和柔性自動化技術，在生產、物流和供應商管理等環節提高員工、資產和能源效率，將生產成本降低了26%，同時將能源消耗減少了49%。

▲環鴻電子（昆山）有限公司。（圖／大會提供）

環鴻電子（昆山）有限公司為上市公司環旭電子旗下子公司。公司技術研發人員308人，佔總人數的15.59%。公司於2016年成立技術研發中心，進行智慧高端電子通訊元器件製造及技術的研發，先後取得專利35項，其中，發明專利20項，實用新型專利15項。

環鴻通過智慧化改造，人力降低13.14%，產能提升38.78%，產品合格率由92%提升至99.5%。工廠內應用在原有SFIS系統的基礎上導入MES系統，通過遠程運維監控中心的建設，實現與設備互聯互通及設備運行遠程監控、生產異常的智能叫修及閉環管理。

▲友達光電（昆山）有限公司。（圖／大會提供）

友達光電（昆山）有限公司由台灣友達光電集團與昆山開發區共同投資設立。集團擁有一條大陸唯一、全球最高世代LTPS（低溫多晶矽）面板線，是全球製程技術及生產設備最為先進的LTPS面板廠。

友達光電透過「極速」供應鏈管理模式，加強上下游產業鏈的體系整合，形成產業鏈的高效協同，降低交易成本，同時，建設工業大數據分析平台，通過建模、分析，找尋不良因子，實現異常報警、預製維護、優化改善，還展開人工智能、5G、工業 APP、雲平台，在機器人自學習、圖像識別、專家系統、運維服務等方面廣泛和深度的應用。

友達光電將智慧製造發展作為企業戰略的重點，對組織結構、技術、人員、設備、資金進行了詳細規劃，保障數位化轉型的可持續發展。項目建成後核心指標為，良品率達到98%，研發週期67.5天，人力減少30%，高於國際水平20%，位居行業龍頭。

▲研華科技（中國）有限公司。（圖／大會提供）

研華科技（中國）有限公司由台灣研華集團投資成立，在2009年將東莞的機構廠及工業網通廠整併至昆山，並於2014年設立協同創新研發中心，現成為世界級工業生產基地。

研華昆山工廠目前已實現設備聯網上雲和可視化管理，此外，研華昆山協同創新研發中心導入了iMES建築能源管理系統，透過採集、數據上雲、AI分析和資訊呈現、實時告警， 並配合調整排程、設備清潔和保養、高耗能設備汰換等，實現從管理和運維雙維度的節能管理。

至於昆山擴建的智慧光伏（太陽能）項目8月份完工，全部投產後，昆山太陽能年發電量可達170萬Kw/h，一年下來可減少548噸二氧化碳。