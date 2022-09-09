　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

▲2022兩岸工業互聯網融合發展研討會。（圖／大會提供）

▲2022兩岸工業互聯網融合發展研討會在昆山舉行。（圖／大會提供）

記者魏有德／綜合報導

2022兩岸工業互聯網融合發展研討會昨（8）日在昆山舉辦，聚焦中小企業數位化轉型，賦能數位經濟新生態、助推兩岸企業高質量發展。同時，在台商台企雲集的昆山，在大陸全國縣域工業互聯網發展榜單中排名第一，包括友達光電（昆山）、環鴻電子（昆山）、研華科技、緯創資通等皆為兩岸工業互聯網融合發展成功案例。

▲2022兩岸工業互聯網融合發展研討會。（圖／大會提供）

▲緯創資通（昆山）有限公司。（圖／大會提供）

緯創集團在昆山設有緯創資通（昆山）有限公司、緯視晶光電（昆山）有限公司、昆山緯績智能科技有限公司等，是昆山市13家龍頭企業之一。其中，緯創資通（昆山）在2021年入選全球「燈塔工廠」。

世界經濟論壇對其評價，緯創積極應對「多品種、小批量」的經營挑戰，利用人工智慧、物聯網和柔性自動化技術，在生產、物流和供應商管理等環節提高員工、資產和能源效率，將生產成本降低了26%，同時將能源消耗減少了49%。

▲2022兩岸工業互聯網融合發展研討會。（圖／大會提供）

▲環鴻電子（昆山）有限公司。（圖／大會提供）

環鴻電子（昆山）有限公司為上市公司環旭電子旗下子公司。公司技術研發人員308人，佔總人數的15.59%。公司於2016年成立技術研發中心，進行智慧高端電子通訊元器件製造及技術的研發，先後取得專利35項，其中，發明專利20項，實用新型專利15項。

環鴻通過智慧化改造，人力降低13.14%，產能提升38.78%，產品合格率由92%提升至99.5%。工廠內應用在原有SFIS系統的基礎上導入MES系統，通過遠程運維監控中心的建設，實現與設備互聯互通及設備運行遠程監控、生產異常的智能叫修及閉環管理。

▲2022兩岸工業互聯網融合發展研討會。（圖／大會提供）

▲友達光電（昆山）有限公司。（圖／大會提供）

友達光電（昆山）有限公司由台灣友達光電集團與昆山開發區共同投資設立。集團擁有一條大陸唯一、全球最高世代LTPS（低溫多晶矽）面板線，是全球製程技術及生產設備最為先進的LTPS面板廠。

友達光電透過「極速」供應鏈管理模式，加強上下游產業鏈的體系整合，形成產業鏈的高效協同，降低交易成本，同時，建設工業大數據分析平台，通過建模、分析，找尋不良因子，實現異常報警、預製維護、優化改善，還展開人工智能、5G、工業 APP、雲平台，在機器人自學習、圖像識別、專家系統、運維服務等方面廣泛和深度的應用。

友達光電將智慧製造發展作為企業戰略的重點，對組織結構、技術、人員、設備、資金進行了詳細規劃，保障數位化轉型的可持續發展。項目建成後核心指標為，良品率達到98%，研發週期67.5天，人力減少30%，高於國際水平20%，位居行業龍頭。

▲2022兩岸工業互聯網融合發展研討會。（圖／大會提供）

▲研華科技（中國）有限公司。（圖／大會提供）

研華科技（中國）有限公司由台灣研華集團投資成立，在2009年將東莞的機構廠及工業網通廠整併至昆山，並於2014年設立協同創新研發中心，現成為世界級工業生產基地。

研華昆山工廠目前已實現設備聯網上雲和可視化管理，此外，研華昆山協同創新研發中心導入了iMES建築能源管理系統，透過採集、數據上雲、AI分析和資訊呈現、實時告警， 並配合調整排程、設備清潔和保養、高耗能設備汰換等，實現從管理和運維雙維度的節能管理。

至於昆山擴建的智慧光伏（太陽能）項目8月份完工，全部投產後，昆山太陽能年發電量可達170萬Kw/h，一年下來可減少548噸二氧化碳。

►IPSA流金水200ml激殺880元！能不買嗎？

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
女王駕崩！英國皇家密碼要換了　英鎊、護照全改版
同居「驚見男友1舉動」　女友洗澡崩潰！網挺：這樣才乾淨
潤娥發福了！網瘋傳「蜜大腿原圖」　她喊冤：沒有胖到10kg
英女王奪黛妃「殿下」頭銜惹民怨　威廉王子1句話超霸氣
烤肉熱量排行！營養師揭「第1名70%都油」
英女王駕崩有徵兆！右手驚見大片黑斑　醫：早已病入膏肓
女王駕崩「英國經濟損失驚人」　美媒：恐達數十億美元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

兩枚「猛瑪象牙」月餅2.3萬元起拍　陸網質疑：象牙製品可以拍賣？

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光　飛鴻-901精準命中地面甲車

餘震不斷！與死神賽跑　台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了

中秋前夕　大陸宣布發現月球新礦物「嫦娥石」

陸國務院出手警告地方過度防疫加碼　民眾可留言舉報投訴

小沙三毛文化村中秋話團圓　親姊弟雲分享三毛故事

伊莉莎白二世逝世　習近平致電哀悼：是英國人民的巨大損失

新疆伊犁封控爆慘劇！病人孕婦求助無門　民眾上網求救「被消失」

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

白家綺甜曝老公撩妹絕招　吳東諺被「拒絕30幾次不放棄」

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

調皮兒用水瓶砸新電視 爸暴怒一招處置孩行為

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

秀英被經紀人虧「懶」展超美背肌　韓孝周舉起52kg壺鈴…擔憂形象XD

昆山台企轉型工業物聯網　緯創入選「燈塔工廠」生產成本降低26％

德國擬制定措施減少企業在中國投資　陸外交部批：非常荒謬

兩枚「猛瑪象牙」月餅2.3萬元起拍　陸網質疑：象牙製品可以拍賣？

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光　飛鴻-901精準命中地面甲車

餘震不斷！與死神賽跑　台青脫困川震災區：往後倒人可能就沒了

中秋前夕　大陸宣布發現月球新礦物「嫦娥石」

陸國務院出手警告地方過度防疫加碼　民眾可留言舉報投訴

小沙三毛文化村中秋話團圓　親姊弟雲分享三毛故事

伊莉莎白二世逝世　習近平致電哀悼：是英國人民的巨大損失

新疆伊犁封控爆慘劇！病人孕婦求助無門　民眾上網求救「被消失」

陳時中追查免治馬桶片二創片　她「別只敢告網友」：連我一起告！

王柏融扛4番敲安！29歲生日感性發文：每一個9使人生更豐富

白目網友狂開眼睛玩笑！蕭煌奇：不需要像我一樣辛苦　高EQ被讚翻

李榮浩爆和楊丞琳「當爹娘」了！　和鄧紫棋直播...鬆口喊女兒

愛心企業持續9年送暖　北榮桃園分院護家住民開心過中秋

中秋出遊明仍塞！國道14處「魔王路段」曝　高公局公布好走時段

「水彩的可能」2022桃園水彩藝術展　進入校園深耕藝術量能

南亞科獲首屆新北企業精典獎　獲頒「新北企業女傑獎」等多項殊榮

腿控襲擊！《勝利女神：妮姬》預登開跑　槍戰美少女雪腿等收集

聯電榮獲天下永續公民獎　大型企業組「環境永續」最高分

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

大陸熱門新聞

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

34歲男重考14次　非清大不讀

百萬E奶直播主驚傳性愛影片外流　53字回應：不想說太多

嫌外食不乾淨　她自己煮飯才吃一頓就住院

21歲妹吃海底撈噎死　律師分析店家責任

中秋送朋友高級月餅！他隔10天收禮傻了

無人車突高速撞門！他站車前被夾殺壓爛成肉餅

陸「陽光玫瑰」葡萄中秋上市 種苗為麝香葡萄致日本每年損失21.4億

25歲女金魚腦重症等級崩潰…記憶只有3分鐘

英女皇首訪華珍貴影片曝 登長城、看兵馬俑...歸還一對鎏金獅子

四川6.8強震已86人罹難！逾250傷者送醫

民眾在小河邊「放生礦泉水」惹議 路人提醒「不要浪費」反被譙

新疆伊犁封控爆慘劇！　民眾上網求救被消失

當了香港45年「老闆娘」 英女皇辭世「歷史」象徵意義仍在

更多熱門

相關新聞

2022昆台中秋燈會今登場

2022昆台中秋燈會今登場

中秋節前夕，大陸江蘇省昆山市將於9月7日至10月7日舉行2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會，從9月7日至8日共有三場大型主旨活動。今晚率先登場的是第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啟動暨昆山慧聚廣場「寶島又一村」文旅商業街開街，同時舉行中秋點亮燈儀式，相關整體燈會將持續一個月。

成都新增3例台灣入境感染者 台企用「防疫泡泡」隔絕疫情維持生產

成都新增3例台灣入境感染者 台企用「防疫泡泡」隔絕疫情維持生產

美中對抗下　大陸市場仍不容小覷

美中對抗下　大陸市場仍不容小覷

馳援四川瀘定6.8地震 台企捐出首筆440萬賑災款

馳援四川瀘定6.8地震 台企捐出首筆440萬賑災款

台達抱回「澳洲台商夥伴傑出貢獻獎」　高效解決方案助資通訊成長

台達抱回「澳洲台商夥伴傑出貢獻獎」　高效解決方案助資通訊成長

關鍵字：

昆山工業物聯網第四次工業革命台企台商緯創研華友達

讀者迴響

熱門新聞

即／回收工廠傳意外！　移工掉落絞碎機慘死

時空旅人預言「英女王2022離世」竟成真

啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！痛哭引產

快訊／田馥甄演唱會延期挨轟凌晨道歉

人已在高雄！Hebe上班族歌迷氣炸

來不及見女王最後一面　哈利王子神情憔悴

楊丞琳IG停更3天首發文！

快訊／英國女王逝世享耆壽96歲！

快訊／田馥甄明高雄開唱突宣布延期！

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

女王駕崩會發生什麼事？

中秋節拜土地公！「2生肖財運超威」下半年賺很大

廖老大買1送1！網見分店地點傻了：心臟夠大

停車場溺死兒最後遺言曝　淚喊：媽，我愛你

更多

最夯影音

更多
酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車

酒駕熱褲妹收押79天出庭　神情自若...燦笑步上囚車
劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

劉品言得知入圍下秒「摔出鏡頭」XD　《華燈》林心如聽關鍵字「衝出門尖叫」

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

iPhone 14 Pro瀏海變動態島　發表會「3大新品」一次看！

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

未打方向燈斜切差點相撞！　按喇叭遭罵5字經決定提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面