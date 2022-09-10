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特斯拉：上海廠員工99.9%都中國人　供應鏈本土化率已達95%

▲Tesla、特斯拉、上海廠、GigaFactory。（圖／CFP）

▲特斯拉上海廠。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

特斯拉副總裁陶琳近日接受陸媒專訪，她表示，特斯拉上海工廠員工超過99.9%都是中國人，供應鏈本土化率也已達到95%，上海研發創新中心更是特斯拉首個設立在美國本土以外，以整車開發為基礎的研發中心，代表著特斯拉進一步本土化的決心，和對中國人才資源的認可與重視。

陶琳提到， 2013年底，特斯拉正式進入中國市場。9年來，特斯拉持續擴大在中國的投資佈局，產品進入千家萬戶，「特斯拉在中國的健康發展，成為中國對外開放的優秀典範。」

▲上海特斯拉工廠員工。（圖／CFP）

陶琳指出，特斯拉致力於加速對人才的可持續培養，特斯拉上海工廠員工超過99.9%都是中國人，「目前，特斯拉也已經培養起從一線操作人員、到技術尖端人才、再到新能源行業管理人才的全產業鏈人才儲備。」

陶琳說，目前上海超級工廠產業鏈本土化率已達到95%，在上海、蘇州、寧波、南通等長三角地區組建起「4小時朋友圈」，形成新能源汽車零部件的全生態鏈，還打通了全國汽車產業鏈市場，形成完整的「安全、自主、可控」的產業生態，本土化進程的提升帶動生產效率的提升，也為行業培育了一批高水準供應商夥伴，「目前，中國新能源汽車產業已經形成從車身、底板、三電系統等硬件，到智能座艙、自動輔助駕駛等軟件為一體的完整產業鏈。」

▲特斯拉上海工廠,Model Y。（圖／CFP）

陶琳還說，中國是特斯拉在美國以外第一個佈局超級工廠的國家，上海超級工廠是特斯拉全球出口中心，以無與倫比的高效率成為我們最重要的產能後盾，「同時，中國消費者對高品質電動汽車的強烈需求，也讓中國市場成為特斯拉最具增長潛力的目標市場之一。」

陶琳強調，上海研發創新中心是特斯拉首個設立在美國本土以外，以整車開發為基礎的研發中心，包括軟體、硬體、電子、材料、動力及能源工程團隊，「它代表著我們進一步本土化的決心，和對中國人才資源的認可與重視。」

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