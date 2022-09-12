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大陸 大陸焦點 特派現場

長江旱情1／汛期反枯61年來最嚴重　三峽大壩「寂寞防洪」向下游補水

記者任以芳／宜昌報導

大陸今年各地出現異常氣候，甚至飆出40度以上高溫。2022年7月以來，長江流域經歷從1961年（61年）以來最嚴重的氣象乾旱，出現罕見的「主汛期反枯」。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪宜昌周邊地區，不少村落小溪流，景區三峽人家出現缺水景象，長江水域支流清江水位也明顯「倒退」。其中，三峽大壩水庫今年6月順利消落至汛限水位145米，騰出防洪庫容221.5億立方米，沒想到迎來最強旱災。當地居民告訴記者，「今年沒有汛期十分反常，防洪措施反而防了個寂寞。」

▲▼ 2022湖北專題、三峽大壩、缺水、乾旱、烈日 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供、翻攝 新華社）

▲從空中俯湖北宜昌市區長江流域，江面裸露出部分灘塗 。（圖／記者任以芳攝）

長江流域61年來最嚴重旱情

今年長江流域受旱空間範圍大，資料統計2006年大旱主要集中長江上游川渝一帶，2013年和2019年乾旱發生在長江中下游。今年是長江全流域大旱，覆蓋上中下游，旱情發生時間早、持續時間長，十分罕見。

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪宜昌，從飛機高空上遠眺長江流域，隱約可見江面部分裸露的攤塗或岩石，隨著水位降低，長江許多地區江面大幅收窄，岸邊水位明顯倒退，距離江水線至少10到20多米距離。

▲▼ 2022湖北專題、三峽大壩、缺水、乾旱、烈日 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供、翻攝 新華社）

▲宜昌連續高溫，周邊村莊、鄉鎮溪流明顯缺水。（圖／記者任以芳攝）

舉例位於宜昌長陽縣鄭家榜村周邊溪流明顯乾旱，照常理8月到10月汛期，溪水本該充足或有暴雨淹水的機率。但今年大旱一眼可見溪底石頭，長滿雜草，溪水流量變得十分小，橋墩下幾乎乾枯。

當地陳姓村民告訴記者，「今年天氣真的特別異常，幾乎十多年沒見過這樣乾旱。還好宜昌有兩個大水壩，村子民生供水正常，但農田灌溉必須節約，無法像以往大方用水。」

▲▼ 2022湖北專題、三峽大壩、缺水、乾旱、烈日 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供、翻攝 新華社）

▲三峽人家部分水域流量變少 。（圖／記者任以芳攝）

湖北宜昌知名景區三峽人家以土家族原生態聞名，今年水域流量也出現變化。記者實際走訪發現，接近上游的水量變小，本該飽滿的溪流一眼就能看見底部，大小石塊全部裸露，遊客甚至直接踏過溪底石頭「穿越」到對岸。

當地工作人員介紹，「今年缺水情況比嚴重，以往三峽人家溪流幾乎看不見底部石頭，但整體水域還算有保持，沒有影響太多。」

▲▼ 2022湖北專題、三峽大壩、缺水、乾旱、烈日 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供、翻攝 新華社）

▲三峽大壩洩洪口 。（圖／記者任以芳攝）

旱情衝擊！三峽大壩「寂寞防洪」

自古以來，長江流域向來多雨，汛期多半在5月到10月，但今年降水量出現極大反差。記者實際走訪三峽大壩水庫，據悉6月9日預防洪水，水位順利消落至汛限水位145米，騰出防洪庫容221.5億立方米。

《東森新媒體ETtoday》記者搭乘船舶行駛在三峽大壩上游湖北省宜昌市秭歸縣西陵峽水域，明顯可見三峽水庫防洪水位下降的「消落帶」清晰可見。沒想到今年迎來罕見高溫氣候，水位受乾旱影響甚至有下降趨勢，但還在可控範圍。

當地居民受訪時說，「通常7、8月甚至到9月都有洪水危機，今年乾旱提早，時間很長十分反常，三峽水庫等不到防洪，『防出了個寂寞』。」

今年長江流域周邊地區氣溫飆高，重慶等地出現1個多月40以上高溫，上游水量銳減，進入主汛期後長江水位持續「倒退嚕」，出現「汛期反枯」的罕見現象。

長江干支流來水量較常年同期偏少2到8成，上中游來水量為1949年以來同期最少，長江三峽、漢江丹江口重點水庫來水分別偏少4成多和7成多。導致下游枯水嚴重，尤其鄱陽湖大面積縮水。

▲▼ 2022湖北專題、三峽大壩、缺水、乾旱、烈日 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供、翻攝 新華社）

▲三峽水庫八月中緊急向長江中下游補水約5億立方米，舒緩缺水危機。（資料圖／湖北電視台提供）

三峽大壩緊急向下游「補水抗旱」

資料顯示，7月長江流域降雨量較常年同期偏少4成半，為1961年以來歷史同期最少面對異常乾旱期，即使三峽大壩保持穩定儲水能量，又該如何緩解下游缺水之急？

三峽集團流域樞紐運行管理中心人員龔文婷接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「今年統籌各方面的調度，是非常具有挑戰的一年。」

她進一步介紹，「首先面對極度乾旱情況下，加強對下游『抗旱補水』的調度，以及前段時間高溫電力保護，（三峽集團）都依照現有的來水量，讓綜合效應最大化。」

早在記者採訪半個月前，水利部長江水利委員會8月16日已經發佈「調度令」，三峽水庫於當日12時向長江中下游補水，緊急在5天內為長江中下游補水約5億立方米，初步舒緩缺水危機。

▲▼ 2022湖北專題、三峽大壩、缺水、乾旱、烈日 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供、翻攝 新華社）

▲三峽大壩水庫水位明顯降低，蓄水量還在可控範圍 。（圖／記者任以芳攝）

由於今年長江流域降雨量出現反差，5月至6月來水量比同期增多，10個重要水文站超過警戒水位，政府緊急啟動兩次水旱災害防禦IV級應急響應。從6月中旬開始，長江流域降水減少，長江委第三次啓動乾旱防禦IV級應急響應。面對無法預測「來水量」，三峽大壩如何應對後面蓄水防洪？

龔文婷表示，即使現在乾旱，但三峽集團早考慮後期可能有水情變化，「防洪」依然放首位，再綜合發電、航運、水資源利用各方面運作。

再者大陸各地7、8月連續高溫，「電力保供」也很重要。盡可能用現有的來水條件讓電站多發電，同時不斷向下游補水，為中下游緩解旱情作出貢獻。

補水又發電，三峽大壩如何精準掌控儲水能量？龔文婷說，「7月底時，我們把庫水位往上抬了抬，一方面向中下游補水緩解旱情；一方面庫水位略微的抬高，對我們發電創造有利條件。」

▼ 日前三峽大壩本身也進行水位調整，隨時應對發電量和後續下游補水工作。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2022湖北專題、三峽大壩、缺水、乾旱、烈日 。（圖／記者任以芳攝、湖北電視台提供、翻攝 新華社）

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