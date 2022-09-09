新疆伊犁封控爆慘劇！老人餓慘絕望上吊　民眾上網求救「被消失」

▲新疆伊犁網友上網求助。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

從7月底新疆伊犁州爆發新一波疫情以來，當地封控已超過一個月！目前許多伊犁民眾都在微博「伊犁」超話發文，爆料當地的防疫亂象，包括物資配給不足、病人孕婦求助無門、老人因飢餓絕望上吊自盡等。許多網友集中在微博的「伊犁超話」中分享防疫亂象，可是許多貼文和影片不久之後就「被消失」。

9月7日一段影片在微博「伊犁」超話傳開，影片中，幾個孩子躺在床上，疑似生病。根據微博網友翻譯，影片中媽媽心急的以維吾爾語求助稱，「領導們，我昨天就反映了，我這孩子要死了，我的孩子五個都在發燒到39、40度，第六個孩子開始了，躺在這兒的是人不是石頭，出來個人管管吧！救救我的孩子！」但該影片隨即被刪除。許多網友幫忙將情況反映給新疆檢察，9月8日官方微博回覆稱「已處理」，但並未公布這一家人後續情況。

網友「小羊的詩」8日發文提到，伊犁全境封城的第37天，封控沒有一絲鬆懈，嚴防進出。作為大學生的他已經連續改簽機票十次以上，「然而多地無疫低風險小區頻發確診，核酸檢測敷衍了事，上報的資料也與實際情況相差極大，孕婦產後無家可歸、孩子高燒無處投醫母親歇斯底里、集體戶糧食無法供應以至於快被餓死，種種魔幻現實般的事件每天都在發生。」

他在文中提到，「人們唯一能夠發聲的只有微博上的伊犁超話，而該超話也受到了嚴密的審查，許多負面新聞的存活時間不會超過一天，每一個發文的博主都要提防著網信辦的電話。」

▲網友不斷轉發聲援。（圖／翻攝自微博）

目前，越來越多伊犁民眾都在「伊犁」超話發文，有網友怒斥，當地方艙醫院的照片指設備簡陋，甚至直接在操場搭建帳篷，交叉感染情況嚴重。更有網友稱，家中五個孩子都發高燒、沒有物資求援無門。8日開始，不斷有各地網友幫忙轉發貼文聲援，呼籲官方作為。

微博網友「拾光薇語」發文怒斥，「因防疫工作刻板無人性導致無辜死亡的人數陸續增多！小孩腹瀉得不到及時救治在家中身亡，老人因飢餓絕望上吊自盡，寵物被打死！還有工作人員闖入居民家中，五人毆打一人，只因其在家中煩躁吼叫兩聲！市長熱線只負責登記，很多社區管理不到位，120因接觸過陽性拒絕出車急救！本人住在有陽性的樓中，因社區未給志願者分發防護服導致志願者感染，樓中其他居民被拉去隔離時與感染者家屬同車四個多小時禁止下車，其中還有其他社區的個別人員，與密接者同車僅隔離七天就全部返送回家繼續居家隔離！很多人都是健健康康的去，返回家中才轉為陽性！」

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