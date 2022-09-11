▲感受新北農村社區自然生態，體驗手做傳統米食「草仔粿」。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

周末無處去？新北市淡水區忠寮社區及忠山社區就隱身在知名景點天元宮對面，社區提供常態性食農體驗活動、魚菜共生示範園區、百年古厝導覽及美人樹林蔭大道健行踏青等，歡迎民眾周末假期來農村再生社區，感受農村自然生態，重溫兒時記憶、來趟古蹟巡禮，體驗手做傳統米食「草仔粿」，走入農村就是這麼簡單。

農業局表示，忠寮社區位居大屯山腳下，淡水區內第一大溪流「公司田溪」流經社區，近年來透過農業局農村再生計畫，將魚菜共生示範區旁打造為農村廚房，除了提供更完善的食農教育場域外，在這邊還可進行生態導覽、認識生態，也同步走訪社區內的百年古厝。

▲忠寮社區提供食農教育體驗。（圖／資料照／新北市農業局提供，下同）

忠寮社區理事長李鎮榮表示，民眾透過預約導覽遊程，走訪忠寮時，除了參觀魚菜共生示範區、李氏古厝群、生態公園等景點外，在4-10月間也提供農事體驗與農村風味餐，依照各作物的產期，輪流探訪忠寮的各個農場，包含採摘蔬菜、製作手工蛋捲（地瓜捲、南瓜捲）、洛神花果醬（9、10月）等。

農業局說，半日體驗活動結束後，還可沿「行忠路」往上前行，於奎柔山路岔路口左轉來到農村再生忠山社區，社區內，不僅有歷史悠久的古聖廟「行忠堂」與百年老宅及著名的美人樹林蔭大道。

▲忠山社區米食DIY體驗。



忠山社區總幹事江蔥表示，透過農村再生計畫，協助開發稻米、竹編等相關DIY體驗活動，其中讓遊客慕名而來的台灣傳統米食「草仔粿」，底層使用香蕉葉鋪墊，外皮使用艾草或鼠麴草等青草揉進餅皮，內餡則有蘿蔔絲炒蝦米，微辣帶脆口感伴隨Ｑ彈外皮。

農業局長李玟表示，新北市農村再生社區各有特色亮點，淡水忠寮為本市金牌農村社區，而淡水忠山社區則是歷年來屢次獲得環保模範社區與新北五星社區獎項，農村再生社區居民不僅保存在地多元生態與文化，更常態性舉辦食農教育豐富學童知識也增進親子同樂時間。

▲忠寮社區百年歷史古厝，由在地理事長親自導覽解說。

▲忠山社區美人樹林蔭大道，闔家健行運動好去處。

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