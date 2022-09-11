淫房東「闖紅燈」！硬上小24歲女房客　還辯：喊不要是自然反應

▲新北一房東出租套房，趁點交時性侵女房客。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／新北報導

新北一葉姓房東因女房客提早解約，趁著到套房點交與她獨處時，強壓女房客性侵得逞，女房客事後傳訊給朋友「我剛剛被房東強暴」，由朋友陪同報警。審理時，葉男辯稱兩人是合意，女房客當時說「不要」是女性性行為的自然反應，不過法官不採信，依犯強制性交罪，處葉男3年6月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，葉男在新北蘆洲出租套房，去年7月某日因房客小琪(化名)須提前退租，2人相約晚間8點半前往套房點交。葉男見小琪一個人來，先假藉閒聊拖延點交，再毛手毛腳幫她「按摩」，又稱「沒有要給錢的人還幫人服務」，要小琪幫他按摩，說他會退多少租金「要看服務好不好」，接著不顧小琪喊「不要」、「現在是生理期」，強行性侵得逞。

小琪事後傳訊給朋友表示「我剛剛被房東強暴」、「我一直在抖」、「我真的快崩潰」、「覺得噁心」、「很想洗手漱口」、「連上廁所我也不敢」，發著抖由朋友陪同報警。

全案審理時，葉男辯稱小琪也願意，小琪說自己生理期來是為了尊重他，而小琪肢體推拒或說「不要」等語，有時是女性在性行為過程中的自然反應，不能表示真實的意願。

法官認為，2人僅為房東和房客關係，且年齡相差24歲，先前僅在簽約時碰過1次面，並無特殊交情。葉男既然認知到小琪表達不願意，不得因「沒有堅決反對」而認為就是同意，審酌葉男從事金融業，需扶養母親及小孩等經濟狀況，依犯強制性交罪，處3年6月徒刑，全案還可上訴。