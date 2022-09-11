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出席《英雄聯盟》公開總冠軍賽　侯友宜盼電競產業扎根新北

▲出席《英雄聯盟》公開總冠軍賽 侯友宜盼電競產業扎根新北。（圖／新北市經發局提供）

▲《英雄聯盟》公開總冠軍賽，侯友宜盼電競產業扎根新北。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2022亞洲電子競技公開賽」集結逾5000位業餘好手，歷經2個月的激烈比拚，今（11日）於新莊宏匯廣場舉行《英雄聯盟》總決賽，新北市長侯友宜前往現場為選手加油打氣，期盼電競產業扎根新北、走向國際。

侯友宜表示，亞洲電子競技公開賽連續3年在新北市舉行，今年吸引超過5000位優秀選手參賽，線上觀看突破550萬人次，歡迎年輕朋友們持續參與電競運動，市府將全力支持電競產業，藉由基地建置與人才培育帶動產業蓬勃發展。

▲出席《英雄聯盟》公開總冠軍賽 侯友宜盼電競產業扎根新北。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市府攜手鍇睿行銷舉辦「亞洲電子競技公開賽」，今年已是第三屆。

經發局說明，市府自2020年起攜手鍇睿行銷舉辦「亞洲電子競技公開賽」，今年已是第三屆，賽事集結產業博覽會、Cosplay體驗VR設施、闖關享抽獎、天天抽好禮等活動，吸引民眾前往觀賽，不僅讓電競成為全民運動，更藉由年度大型國際賽事，讓世界看見台灣電競實力以及推動電競城市的努力與決心。

新北市府積極推廣電競產業，持續建置國際級場地，如三重區的「新北電競基地」，擁有規格級設備的功能實踐場域，並開辦電競課程培育產業新血，至今已培育超過2500人次電競人才，未來將持續整合企業資源，讓產業、人才、活動三者相互串接，促進新北電競產業鏈正向循環，共創新北電競產業美好願景。

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