謝國樑批公督盟是民進黨側翼　蔡適應：批評監督者有失公允

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人蔡適應今（10日）受邀參與八斗子福清宮福德正神聖誕千秋、平安遶境活動，有媒體詢問國民黨籍參選人謝國樑認為公督盟是民進黨側翼，蔡適應表示，公督盟評鑑在量化指標、公民評分、出席率和質詢率上，都算是公正客觀，評鑑不及格的人，反而批評非政府組織的監督、有失公允。

▲謝國樑認為公督盟是民進黨側翼，蔡適應認為批評非政府組織的監督、有失公允。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

蔡適應提到，公民監督國會聯盟大約成立在2007年，是由公民團體、學者專家以監督國會，提出評鑑報告，淘汰不適任的立委，改善國會生態為目標，而成立的非政府組織，特別是評鑑的部分，它有量化指標，從開會的出席率、質詢率，提案的品質和辦理公共議題的說明會，以及公民評分的部分，都非常的客觀公正。

蔡適應持續說明，他過去的兩任立法委員任內，參與公督盟評鑑，提交資料和接受評鑑的狀況，他認為能有效的讓公民們知道立委的工作狀況，反而謝前委員在這方面，不論是公民評分、還是開會出席率、質詢率，確實都是不及格的，謝國樑試圖抹去這些不良的成績，才來批評公督盟，他認為沒有必要。

▲蔡適應受邀參與八斗子福清宮福德正神聖誕千秋、平安遶境活動。

蔡適應提到，就如同蔣萬安也曾拿過公督盟優秀立委，但在日前抵制公督盟沒有提交公督盟的評鑑資料，未向公督盟揭露相關利益衝突迴避資訊等，並不是說蔣萬安不認真，謝國樑不用看到這件事情就如此緊張，也跟著來批評公督盟，公督盟現在除了做中央的評鑑外，也開始做各縣市的評鑑，他認為公督盟是全國最公平、公正的單位。

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