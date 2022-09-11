國小恐怖宿舍曝！老師確診隔離　控校長惡整不給飯吃

▲新北八里長坑國小校長黃淑華。



圖文／鏡週刊

新北市八里區長坑國小校長黃淑華被爆料，今年6月，國內疫情仍處險峻時，她卻忙著惡整學校張姓老師，無心校園防疫，尤其張確診居隔期間，身為校長的她，沒有對張關懷照護，還嚴禁其他老師送餐給張，導致張餓肚沒飯吃，靠吃布丁、優格、餅乾裹腹，更必須忍著喉嚨疼痛上課，張受不了變更居隔地址，校長竟然報警捉他，校長黃淑華受訪時表示是「按規定防疫，老師愛說謊！」

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本刊調查，24歲的張姓老師，是金門人，戶籍在金門，平時住在學校教師宿舍，阿嬤生前在蘆洲留有一房屋，假日他都回蘆洲。今年6月9日6點多上課前，因為發燒、喉嚨痛，他自己快篩陽性，故用賴告訴校長黃淑華，黃賴一張「快篩陽性診斷確診暨開立藥物流程」圖給他，張回稱將騎機車到診所看診，豈料竟是一連串噩夢的開始！

根據民眾提供的長坑國小教師宿舍影片觀看，這一棟教師宿舍是3層樓建築物，3樓是土石流觀測站沒住人，1樓是張的居隔室及廚房、洗衣機、電鍋、微波爐等設施，還有1間廁所與浴室，外帶教師交誼廳，2樓則是3名未染疫老師居住，但3師都必須共用通道，再經過張房間，到1樓教師交誼廳，後由1樓大門進出，因為宿舍只有一個大門進出。

▼共用一樓。



知情人士指出，3名未染疫老師與張混居，在張確診隔離時，其中1名女老師，按防疫規定，自我管理健康，主動請事假沒去上課，另外2名老師則是照常外出上課。讓人驚愕的是，從影片中，看到宿舍鋼筋外露、破舊，實在不適合人居住，這樣破爛又危險的居住環境，竟然敢作為教師宿舍，更遑論中央疫情指揮中心規定的一人一室，真的讓人不捨！

▼長坑國小教師宿舍。



內情人士指出，張看完診後，原本想回蘆洲阿嬤家做居隔，不過，因校方要他不可以移動，所以，他回到學校教師宿舍隔離，等待校方指示，張曾反映「混居」，會害到其他老師可能被感染，但是校方沒回應，更無後續指示。之後，校長更是連關懷都沒有，只是要其他老師不要接近確診者及送餐給他。

▼鋼筋外露、教師宿舍當居隔室。

▼居隔宿舍浴室。

張老師告訴本刊，學校要他不能移動，他就把自己關在1樓宿舍房間，沒有人理會他的3餐，居隔前3天沒飯吃，靠吃優格、布丁、餅乾，後他真的餓得受不了，跟朋友求助，朋友買小7的餐盒、麵包、泡麵等來給他，同事剛開始怕校長罵，後才有同事瞞著校長，偷偷幫他外帶便當回宿舍。

▼確診老師與關懷友人對話。



張老師表示，他居隔期間，一直以為校方找不到代課老師，所以，他即使喉嚨痛到不能說話，還是幫小朋友視訊上課，也出期末考卷，直到6月15日，他還在居隔時，因班導要參加校長主持的視訊會議，校長沒有關心他居隔生活及健康，反在視訊會議上指責他，那時才知道校長借防疫名義來惡整他，讓他很寒心！

▼新北市長侯友宜巡視國小防疫情形。



本刊調查，張受不了被校長惡整，故跟衛生單位申請變更居隔地點，也獲得同意，沒想到，校方竟打110報警捉他提前離開居隔地，後警方發現是一場誤會也就離去。張解除居隔後，立即報請轉調其他學校，目前他已經順利轉到其他小學，對於前校長惡整他，沒將校內實際疫情狀況通報教育局，他認為很不可思議！

▼新北市蘆洲分局。



校長黃淑華曾獲得2012年教育部師鐸獎、新北市2012度特殊優良教師，黃淑華接受採訪時表示，基於人道考量，不會趕張離校，還說大家都平安度過就好，下次一定會注意，並表示張很愛說謊，她很重視校園防疫，也按照規定做好防疫！



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