快訊／本土+31854！「新北增6375例最多」　7縣市病例破千

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增31,854例本土個案，7縣市病例破千，其中以新北市增加6375例最多，其次分別為台中市、台北市、桃園市、高雄市、台南市與彰化縣。今日另增加71例中重症，先前公布確診個案中另增29例死亡。

▲指揮中心發言前莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之31,854例本土病例，為14,618例男性、17,225例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上。發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天減少3740例，降幅10.5%；與上周日相比減少2272例，降幅達6.7%。

個案分布為新北市(6,375例)，台中市(4,220例)，台北市(3,959例)，桃園市(3,404例)，高雄市(2,588例)，台南市(1,796例)，彰化縣(1,524例)，新竹縣(953例)，新竹市(824例)，苗栗縣(803例)，屏東縣(799例)，雲林縣(749例)，宜蘭縣(738例)，基隆市(686例)，南投縣(562例)，花蓮縣(542例)，嘉義縣(455例)，嘉義市(303例)，台東縣(279例)，金門縣(168例)，澎湖縣(118例)，連江縣(9例)。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,752,201例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,067,214例排除)，其中5,682,133例確診，分別為30,662例境外移入，5,651,417例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,284例COVID-19死亡病例，其中10,268例本土，個案居住縣市分布為新北市2,177例、臺北市1,146例、臺中市1,035例、高雄市966例、臺南市789例、桃園市779例、彰化縣603例、屏東縣415例、雲林縣323例、南投縣302例、苗栗縣256例、嘉義縣243例、基隆市224例、宜蘭縣210例、花蓮縣172例、嘉義市165例、新竹縣163例、臺東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。

▲9/11新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。