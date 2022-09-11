疫情離家出走人減？　「團圓在月光下」今年7人求助

▲「團圓在月光下」助離家出走者，中秋回家。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不只是為未婚男女締造良緣，也為摯愛家人牽繫不變的情緣！中壢區美滿服務中心近年來，於每年中秋節和「墊腳石」文化廣場推出「團圓在月光下」的公益活動，同步提供一時負氣出走的遊子、因故離家的丈夫、人妻，能在中秋回家與家人團聚，如果當事人「不好意思回家」，熱心的義工還擔任護送到府的服務。

該中心推出「團圓在月光下」的公益活動，37年來受益者超過2千人；多年前開始與墊腳石文化廣場合作，配合全省12家墊腳石連鎖店，辦理這項溫馨的活動。「團圓在月光下」公益活動在民國101年幫助113人，最少一年也有18人，然今年卻只有7人求助！

中壢區美滿服務中心認為，求助回家者減少，可能是疫情影響，讓許多即使有「心結或疙瘩」的人，也不敢輕易離開家庭，沒有「出走」就沒有「回家」的問題；而根據該中心統計：歷年來求助的案例中，因經濟因素而「出走」的男姓佔23％，年輕學子一時負氣而離家有16％；男士因拋妻離子，卻又在「人財兩失」下無顏回家有7.5％。女性因為另有「感情」出走，卻又忍不住想念家人與孩子的也有2.6％，其他則是不明原因。

今年7位求助者中有3位是經濟因素，2位是感情因素，2位學生則是課業與愛打電玩被父母責怪而出走。除了助人外，統計37年來，有21對義工組成了「美滿家庭」一員，今年因為求助者少，讓義工有更多時間相處，或許會有更多「善心良緣」的出現。