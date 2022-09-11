　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情離家出走人減？　「團圓在月光下」今年7人求助

▲「團圓在月光下」助離家出走者，中秋回家。（圖／中壢美滿提供）

▲「團圓在月光下」助離家出走者，中秋回家。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不只是為未婚男女締造良緣，也為摯愛家人牽繫不變的情緣！中壢區美滿服務中心近年來，於每年中秋節和「墊腳石」文化廣場推出「團圓在月光下」的公益活動，同步提供一時負氣出走的遊子、因故離家的丈夫、人妻，能在中秋回家與家人團聚，如果當事人「不好意思回家」，熱心的義工還擔任護送到府的服務。

▲「團圓在月光下」助離家出走者，中秋回家。（圖／中壢美滿提供）

該中心推出「團圓在月光下」的公益活動，37年來受益者超過2千人；多年前開始與墊腳石文化廣場合作，配合全省12家墊腳石連鎖店，辦理這項溫馨的活動。「團圓在月光下」公益活動在民國101年幫助113人，最少一年也有18人，然今年卻只有7人求助！

中壢區美滿服務中心認為，求助回家者減少，可能是疫情影響，讓許多即使有「心結或疙瘩」的人，也不敢輕易離開家庭，沒有「出走」就沒有「回家」的問題；而根據該中心統計：歷年來求助的案例中，因經濟因素而「出走」的男姓佔23％，年輕學子一時負氣而離家有16％；男士因拋妻離子，卻又在「人財兩失」下無顏回家有7.5％。女性因為另有「感情」出走，卻又忍不住想念家人與孩子的也有2.6％，其他則是不明原因。

今年7位求助者中有3位是經濟因素，2位是感情因素，2位學生則是課業與愛打電玩被父母責怪而出走。除了助人外，統計37年來，有21對義工組成了「美滿家庭」一員，今年因為求助者少，讓義工有更多時間相處，或許會有更多「善心良緣」的出現。

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／又有熱帶低氣壓！　最快明生成颱風「莫柏」
快訊／豪雨狂下！　石門水庫接近滿水位
卡蜜拉介入王室家庭！威廉慘淪「家破母亡」　典禮1動作曝2人關
獨／廖老大加盟主「招牌貼符咒」　「廖」字被消失
快訊／暴雨狂襲！雨區擴大　7縣市豪大雨特報
出軌嗆妻「受不了妳照顧小孩的臉」　日本桌球冠軍道歉
澳洲8歲小女孩收到「英女王生前最後一封信」　全家感動哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022台東最美星空音樂會關山場　中秋假期「東漂夜遊」登場　

疫情離家出走人減？　「團圓在月光下」今年7人求助

快訊／台南中西區民宅火災　大火燒1樓幸無人員傷亡

打通安平交通網任督二脈　台南安平漁港跨港大橋預計年底動工

台南市強化智慧防災　全市建置271處淹水感測器

梅花颱風海警發布！綠島近5000遊客開始後撤　今下午起停航

2022台南兒藝節　宅急便街頭藝人到校展演交流

正妹邀視訊裸聊　男子開心配合竟遭恐嚇險遭詐5千元

屏東美和科大李媄羚111年度護理國考第2名　她分享考高分秘訣

桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」　一日聯誼8對配對成功

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

母柴強壓布丁狗抱枕色色　忘情激戰被媽喝止秒跳開

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

2022台東最美星空音樂會關山場　中秋假期「東漂夜遊」登場　

疫情離家出走人減？　「團圓在月光下」今年7人求助

快訊／台南中西區民宅火災　大火燒1樓幸無人員傷亡

打通安平交通網任督二脈　台南安平漁港跨港大橋預計年底動工

台南市強化智慧防災　全市建置271處淹水感測器

梅花颱風海警發布！綠島近5000遊客開始後撤　今下午起停航

2022台南兒藝節　宅急便街頭藝人到校展演交流

正妹邀視訊裸聊　男子開心配合竟遭恐嚇險遭詐5千元

屏東美和科大李媄羚111年度護理國考第2名　她分享考高分秘訣

桃園景福宮首辦「大廟遇到愛」　一日聯誼8對配對成功

「護手霜富翁」必收藏的5款單品　獨特花香、全身都能擦當然要收！

20北極熊定居無人島小屋全被拍　6歲攝影師「沐雪鹿」角逐攝影獎

外資本周十大買賣超揭曉　回補面板雙虎逾5.2萬張

阿嬤當「超級幸運星」　董秉軒生涯5轟都見證

台鐵號誌故障「3天找不出原因」　國民黨團：交通部須提出專案報告

七星山太夯「湧7340人報名」明抽籤！網哭：500人登頂要站哪？

快訊／又有熱帶低氣壓！最快明生成颱風　準輕颱「莫柏」對台影響曝

越南參加世界賽遇阻礙？外媒曝GAM申請美國簽證失敗...Riot：正在處理

黃保羅是富邦希望　林華韋更新U18保護條款：2大原則

快訊／否認夜會王必勝　陳時中：我已經離開衛福部

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

地方熱門新聞

疑爆乳女蛇頭害！女鄉長與警將「豬仔」救回

三芝青銅大佛30米高　文化彌勒佛院今開幕揭光

桃園景福宮未婚聯誼　單日8對配對成功

2022黃家古厝中秋音樂會

美和科大李媄羚護理國考第2名　她分享考高分秘訣

正妹邀視訊裸聊男子險遭詐5千元

打通安平交通網任督二脈

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

台南中西區民宅火災幸無人員傷亡

窗簾繩勒住童　彰消119「線上」救回

台南建置271處淹水感測器

2022台南兒藝節　宅急便街頭藝人到校展演交流

梅花颱風海警發布　綠島近5000遊客開始後撤

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

更多熱門

相關新聞

中秋後疫情、呼吸道傳染病夾擊！　醫：一個頭兩個大

中秋後疫情、呼吸道傳染病夾擊！　醫：一個頭兩個大

民眾歡慶中秋佳節，不過隨著BA.5疫情升溫，中央疫情指揮中心推估9月中下旬會達到高峰。台大醫院小兒科醫師黃立民指出，最近變天各種呼吸道傳染病和新冠病毒一起到來，現在是一個頭兩個大。

基隆專責病房空床率44.7%　市府籲網路詐騙訊息

基隆專責病房空床率44.7%　市府籲網路詐騙訊息

陸疫情再起　專家：武漢、上海後最嚴峻

陸疫情再起　專家：武漢、上海後最嚴峻

新疆伊犁封控爆慘劇！　民眾上網求救被消失

新疆伊犁封控爆慘劇！　民眾上網求救被消失

胡錫進護航無疫情也要常態化PCR！微博CEO看不下去

胡錫進護航無疫情也要常態化PCR！微博CEO看不下去

關鍵字：

疫情團圓在月光下中壢美滿

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

36歲男歌手驚傳口腔癌病逝！

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

韓媒公布41歲吸毒演員照！網5線索瘋猜是他

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面