柯文哲嗆基隆輕軌是騙局　林右昌酸柯惱羞成怒「60億別賴帳」

▲柯文哲指基隆輕軌從頭到尾都是騙局，林右昌狠酸惱羞成怒賴帳60億。（圖／合成照／記者湯興漢攝、記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

針對台北市長柯文哲說「基隆輕軌從頭到尾都是騙局！」基隆市長林右昌昨（9日）親上火線回應，大酸柯市長不要惱羞成怒，千萬不要因為前幾個月基隆舉辦的城市博覽會表現，輾壓現在台北市辦的城市博覽會，就要找任何藉口想要對先前承諾的60億元賴帳。

台北市長柯文哲9日中午幫民眾黨籍議員參選人授旗時，提到基隆捷運的問題，談論基隆捷運沒人要蓋與資金分擔問題。基隆市長林右昌表示，柯市長又來了，每次為了選舉就滿口政治語言，因為基隆捷運已經升級為中運量系統，當然就不需要輕軌，怎麼到現在還在扯當年輕軌的事情呢？ 腦筋應該錯亂了吧！

林右昌強調，基隆市依比例負擔17.7億元，這很合理，基隆也接受，依基隆現在的財政完全沒問題。他在議會也公開說明，依基隆現在的財政完全沒問題，「誰說我們付不起的？柯P市長根本亂說一通！難道是柯市長原本答應的60億元想要賴帳嗎？」

林右昌表示至於誰要興建與營運的問題，交通部會找北北基繼續討論溝通。侯友宜市長也口聲聲說，新北市會負起該承擔的責任。當然，如果台北市願意承擔興建與營運，站在大台北首都圈一體的角度，他個人也樂觀其成。

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