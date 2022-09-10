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中颱「梅花」這3天離台灣最近！2地區防豪雨　氣象局1張圖曝動向

▲受颱風外圍環流影響，11日北部及東半部地區有局部短暫陣雨（圖／記者林敬旻攝）

▲受颱風外圍環流影響，11日北部及東半部地區有局部短暫陣雨。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

第12號颱風「梅花」於今下午2時增強為中度颱風，未來北上期間預計強度仍維持在中颱。中央氣象局表示，梅花今、明（10日、11日）2天往西北移動，抵達台灣東部海面後移速減慢，11日清晨至上午可能發布海上颱風警報，而12日到14日是颱風最接近台灣時刻，北部、宜蘭雨勢大，防豪雨。

根據氣象局資訊，梅花強度增強為中度颱風，下午2時位於鵝鑾鼻東方550公里的海面上，10日晚至11日向西北前進，12日開始導引氣流減弱，移速將逐漸放慢，預計下周會在台灣東部外海停留一段時間。

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▲梅花颱風未來動向。（圖／氣象局）

▲梅花颱風未來動向。（圖／氣象局）

氣象局指出，10日晚間開始迎風面北部及東北部雲量逐漸增多，大台北、東北部山區及基隆北海岸會有些零星短暫陣雨，11日颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，北部、宜蘭山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，清晨北部及宜花低溫約22到24度，中南部及台東低溫則在25、26度左右，白天北部及宜蘭高溫略降約28、29度，其他高溫約32、33度。

氣象局預估，下周一至下周三（12日至14日）由於梅花颱風在台灣東方海面緩慢移動，近似滯留，受颱風及其外圍環流影響，北部、東北部及東部地區有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中部、東部山區易有局部大雨或豪雨發生。

▲▼梅花颱風9/10下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲梅花颱風9/10下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

到了下周四（15日）颱風逐漸遠離，中部以北、東北部及東部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區亦有局部短暫雷陣雨；下周五、下周六（16日、17日）中部以北地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後亦有局部短暫雷陣雨。

另外，氣象局也提醒，受到東北風影響，11日新竹至台南、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖易有較8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；未來幾天新竹至雲林及澎湖沿海適逢年度大潮，台南以南沿海滿潮時潮位也偏高，在澎湖、新竹以南沿海低窪地區漲潮期間請注意海水倒灌、局部淹水等現象，海邊活動請多加留意。

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