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梅花颱風達輕颱上限！最快明上午發海警　豪大雨熱區曝

記者李姿慧／台北報導

梅花颱風最快今轉中颱，中央氣象局表示，梅花颱風強地已經達到輕度颱風上限，今有機會轉中颱，預估明天上午有機會發布海警，但仍要看移動速度，若速度偏快，不排除明天清晨發布海警。

▲▼衛星雲圖顯示梅花颱風9/10上午最新位置。（圖／氣象局）

▲衛星雲圖顯示梅花颱風9/10上午最新位置。（圖／氣象局）

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梅花颱風今(9/10)天上午8時中心位置在北緯 20.6 度，東經 126.3 度，以每小時11公里速度，向北北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，七級風暴風半徑 120 公里，十級風暴風半徑 40 公里。

▲▼梅花颱風9/10上午最新位置、路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲梅花颱風9/10上午最新位置、路徑。（圖／氣象局）

氣象局表示，梅花颱風強度已經來到輕度颱風上限，七級風暴風半徑為120公里左右，今天預估朝西北方向前進，強度方面，今天持續增強，有機會增強中度颱風，暴風半徑未來有機會持續擴大到150公里。

路徑部分，氣象局表示，今天(9/10)到明天(9/11)颱風路徑朝西北方向前進，速度上有落差，值得注意的是，9/12和9/13導引氣流減弱，這二天梅花移動距離非常短，向北稍微偏北，有滯留打轉情況，外圍環流影響時間比較久，9/14後北往加快，9/15之後梅花颱風將遠離台灣附近。

氣象局指出，根據最新官方預測路徑，預估明天週日(9/11)上午這段時間有機會發布海上颱風警報，之後還是要看移動速度，若速度偏快，不排除明天清晨發布海警。

▲▼梅花颱風9/10上午最新位置、路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲梅花颱風9/10上午暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

至於天氣影響，氣象局表示，明天到9/14受颱風外圍環流影響，特別9/12到9/14颱風最接近台灣，北台灣會出現降雨，其他地區為間接性降雨，大雨豪雨熱區包括北台灣、中部及花蓮山區，沿海風浪明天轉大。

氣象局說明，今天各地天氣穩定，午後中南部偏山區有局部雷陣雨，今晚到明天清晨水氣增加，北部有零星降雨，北部雲量今晚增加，加上有零星降雨，賞月要碰運氣，中南部和花東賞月機率偏高。

今晚起變天，明天雨勢將更為明顯，氣象局表示，明天(9/11)到下週三(9/14)受颱風外圍環流，影響台灣明顯，特別下週一(9/12)到下週三(9/14)最接近台灣，降雨這3天偏多。

明起降雨熱區則以北台灣為主，包括北部和東北部，其他中南部、花東大致偏午後陣雨，下週一到下週三，其他地區也會有間歇性陣雨，預估易出現大豪雨熱區在北台灣，中部山區和花蓮山區也會有局部大雨豪雨；下週四(9/15)之後颱風遠離，各地降雨減緩，中部以北還是有短暫陣雨，其他午後為主，9/16後颱風離更遠，降雨更為趨緩。

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