台中廚餘機掀搶購潮！補助「3天搶一半」　盧秀燕：有機會加碼

▲台中市長盧秀燕今（4）日鬆口表示，將視後續申請趨勢，評估是否加碼。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

為因應明年家戶廚餘禁入養豬場的政策，台中市政府自今年元旦起推出家戶廚餘機補助，每台補助5000元，但限量1萬台引發「僧多粥少」的批評。政策上路僅3天，申請件數已逼近5000件，熱烈程度超乎預期。對此，台中市長盧秀燕今（4）日表示，將視後續申請趨勢，評估是否加碼；但民進黨市議員蔡耀頡痛批，此舉僅補助不到全市0.009%的戶數，根本是治標不治本，應提供更多元的去化管道。

盧秀燕指出，台中市是六都中唯一、也是全國補助數量最多的縣市，這項政策非常符合都會需求。她透露，開放申請才短短三天，就已累積近5000件申請案，而根據規定，民眾必須「先購買、後申請」，這代表至少已有5000位市民用實際行動支持，顯示市場需求龐大。

面對外界的熱烈反應與搶購潮，盧秀燕表示：「市府會觀察未來幾天的趨勢，看申請熱度是否持續，我們會再做整體評估。」她也強調，當初是因應許多民意代表的建議才從善如流推出補助，「現在有人喊要加碼，我們也聽見了，會納入評估，有結果會再向大家報告。」

▲市議員蔡耀頡直言，目前申請的都是「家用型」廚餘機，但家庭廚餘並非廚餘產出的大宗。他認為，問題的根源在於整體去化量能不足（圖／資料照片）

不過，市議員蔡耀頡對此政策提出質疑，他認為市府即使加碼補助，也未思考根本的解決方案。他直言：「補助一萬戶，僅佔台中市總戶數的0.009%，難道這樣就能解決廚餘問題？」

蔡耀頡進一步分析，目前申請的都是「家用型」廚餘機，但家庭廚餘並非廚餘產出的大宗。他認為，問題的根源在於整體去化量能不足，就算市府再加碼補助10萬戶，對於解決龐大的廚餘問題也只是杯水車薪，呼籲市府應盡快研議其他配套措施，提供更多元的去化管道，才能真正解決問題。