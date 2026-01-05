　
前面阿姨結帳報「88888」！神秘數字意義曝　全場大讚

▲▼ 發票,載具 。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，某天早上去買早餐時，前面的阿姨結帳時報出神秘數字「五個8」，他忍不住好奇詢問，才知道阿姨是將發票捐給兒童癌症基金會。貼文一出，許多人紛紛大讚是2026最溫柔開場，也準備把發票捐出去，「我要把這個告訴所有來台灣出差的同事！」「我停車發票也都捐88888。」

該名網友表示，去買早餐的時候，前面結帳的阿姨報了一串數字「五個8」，雖然不認識對方，他還是沒忍住，好奇地問了「這個會到哪裡呀？」阿姨就轉過頭、微微一笑回答「兒癌（兒童癌症基金會）」，他瞬間覺得一整天都被溫暖了。據了解，顧客報的「神秘數字」其實是「愛心碼」，只要在結帳時說出或出示愛心碼，就能將發票捐給所屬單位。

大票分享常用愛心碼

貼文引發熱論，就有人分享自己常用的捐贈碼，「順帶一提，台灣搜救犬協會的發票捐贈愛心碼是6789噢」、「我都是5299，導盲犬狗勾」、「分享一下罕見疾病基金會是『9527』揪有愛心。」「我的常用愛心碼是：261猛禽研究會、7495野灣野生動物保育。」

其他網友則紛紛留言，「兒癌的代碼是5個8，88888，聽起來很適合在每個月8號18號28號消費時，順手把發票捐過去」、「每次能自己按發票時，也都是5個8，謝謝在兒癌努力的每個人」、「每次從美國回來都沒載具，現在有了」、「客人不要發票的時候，我也會問客人，能不能把他捐出去，客人通常也會說好，而我也是捐給兒癌。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

米其林比必登名店漏開發票非首犯　AI查稅「盯哨」2個月起跳

高雄市鼓山區知名米其林比必登餐廳未主動開立發票引發熱議，該餐廳管區、高雄國稅局今（5）日指出，該案目前沒人檢舉，但收到輿情主動出擊，將導入AI系統查核申報資料是否正確，一般來說「留校察看」期估至少2個月以上。

睡得像寶寶！他實測被子「1蓋法」超暖

今截止！7-8月統一發票　6幸運兒消費地點一次看

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

米其林必比登名店「沒主動開發票」慘了！　國稅局：盡速稽查

