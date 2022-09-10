梅花颱風增強轉中颱了！最快明清晨發海警　陸警機率曝

▲衛星雲圖顯示梅花颱風上午最新位置。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

梅花颱風持續增強，氣象局預報員陳伊秀表示，今中午12時許梅花颱風已轉為中度颱風，最快可能明天清晨到上午發布海警。

氣象局表示，梅花颱風七級風暴風半徑為120公里左右，今天預估朝西北方向前進，暴風半徑未來有機會持續擴大到150公里。

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路徑部分，氣象局表示，今天(9/10)到明天(9/11)颱風路徑朝西北方向前進，速度上有落差，值得注意的是，9/12和9/13導引氣流減弱，這兩天梅花移動距離非常短，向北稍微偏北，有滯留打轉情況，外圍環流影響時間比較久，9/14後北往加快，9/15之後梅花颱風將遠離台灣附近。

▲▼梅花颱風9/10上午最新路徑及暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

氣象局指出，根據最新官方預測路徑，預估明天週日(9/11)上午這段時間有機會發布海上颱風警報，之後還是要看移動速度，若速度偏快，不排除明天清晨發布海警。

氣象局預報員陳伊秀表示，目前路徑預測，發布陸警機率不高，但若未來路徑偏西，或七級風暴風圈擴大，仍不排除可能性。

▲颱風將為北部及東北部帶來雨勢。（圖／記者李毓康攝）



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