衛福部研議建置「狼社工」查詢平台　性侵判決確定將撤銷證照

▲高雄市衛生局心衛中心前督導何建忠（右）涉性侵少女引起公憤。（圖／翻攝衛福部2023年表揚典禮）

記者邱俊吉／台北報導

高雄市衛生局心衛中心前督導何建忠犯下性侵案，遭檢方起訴並求刑10年6月。衛福部今表示，經有罪判決確定，將撤銷社工師證照， 且研議比照醫事體系「狼醫平台」，建置類似的警示機制。

根據高雄檢方調查，42歲的何建忠身為心衛中心苓雅分區最高層級主管，卻從去年6月起，每日查詢相關案資料並鎖定少女後，再利用網路找到對方IG帳號，並透過LINE傳送「想賺錢嗎」等訊息誘騙外出，於去年6月30日傍晚駕車將少女載至汽車旅館，對其性侵得逞；全案經檢方偵結，依妨害性自主等罪嫌將何羈押起訴，並求處10年6月徒刑，移審法院再遭羈押3個月，在今年元旦交保。

衛福部社工司司長蘇昭如指出， 社工性侵輔導對象，是非常糟糕的行為，須重罰，依據《社會工作師法》部分條文在2023年6月9日修正，第7條明定，《犯性侵害犯罪防治法》第2條第1款、《性騷擾防治法》第25條第1項、《兒童及少年性剝削防制條例》、《刑法》第319條之1至第319條之4之罪，經有罪判決確定，不得充任社工師，已充任者則撤銷或廢止其社工師證照。

此外，蘇昭如說，未來將評估在現行法律架構下，建置更透明的警示平台，並進一步檢視法規，務求類似個案受到最嚴厲的處分。