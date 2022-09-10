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梅花變中颱「最快明晨海警」！雨炸4天　2變數影響陸警機率

▲▼梅花颱風9/10下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲梅花颱風9/10下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

日本氣象廳今中午12時許發布梅花颱風轉為中颱，台灣氣象局也發布今下午2點梅花增強為中度颱風，預計最快明天清晨發布海上警報。氣象局表示，明天(9/11)到下週三(9/14)受颱風外圍環流影響，將出現明顯降雨，特別下週一(9/12)夜間到下週二(9/13)是最接近台灣的時候。

梅花颱風今下午14時的中心位置在北緯 21.1 度，東經 125.8 度，以每小時11公里速度，向北北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒 43 公尺，七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

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▲▼梅花颱風9/10下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲梅花颱風9/10下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，梅花颱風強度增強為中度，路徑微調，前半段9/11到9/12路徑沒有變化，預計下週二(9/13)白天之後即將進入台灣北部海面，路徑略為往東修，暴風圈仍會涵蓋東北角海面。

陳伊秀分析，新路徑預測七級風暴風半徑為150公里，沒有涵蓋陸地，除非路徑偏西或暴風半徑擴大等兩2關鍵出現變化，才可能觸陸，由於梅花颱風北上滯留還有2天時間，仍有變數需要觀察。

陳伊秀指出，梅花颱風今天速度稍微比預期快些，原本預估明天中午發海警，將提早到明天清晨到上午，下週一夜間交接到下週二是颱風暴風半徑離台灣最近的時間點。

▲▼梅花颱風9/10下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲梅花颱風9/10下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

今晚起將變天，明天雨勢將更為明顯，氣象局表示，明天(9/11)到下週三(9/14)受颱風外圍環流，影響台灣明顯，明起降雨熱區則以北台灣為主，包括北部和東北部，其他中南部、花東大致偏午後陣雨，下週一到下週三，其他地區也會有間歇性陣雨，預估易出現大豪雨熱區在北台灣，中部山區和花蓮山區也會有局部大雨豪雨；下週四(9/15)之後颱風遠離，各地降雨減緩，中部以北還是有短暫陣雨，其他午後為主，9/16後颱風離更遠，降雨更為趨緩。

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