梅花暴風圈恐籠罩宜蘭東北角沿海！時間點曝　「對陸地威脅增」

記者李姿慧／台北報導

梅花颱風最快今轉中颱，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，梅花即將成為中度颱風，下週一(9/12)、下週二(9/13)緩步北上，暴風圈有機會籠罩宜蘭、北海岸沿海，對陸地威脅增加中。

▲梅花颱風9/10上午最新位置、路徑。（圖／氣象局）

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天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，梅花颱風已達輕颱上限，即將成為中度颱風，明天就會來到台灣東方約500公里的海面上，下週一(9/12)、下週二(9/13)緩步北上，暴風圈有機會籠罩宜蘭、北海岸沿海，對陸地的威脅程度增加中。

▲天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指梅花下週一、二暴風圈有機會壟罩宜蘭、北海岸沿海。（圖／翻攝粉專）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，台灣天氣影響部分，預估會跟上一個軒嵐諾颱風類似，西部風強、北部宜雨大，只是風雨強弱就看梅花靠的多近。有一點不同的是有冷水坑大陷阱，梅花卡越久對它自己越不利。

中央氣象局表示，梅花颱風強地已經達到輕度颱風上限，今下午或晚上有機會轉中颱，預估明天上午有機會發布海警，但仍要看移動速度，若速度偏快，不排除明天清晨發布海警。

▲梅花颱風9/10上午最新位置、路徑。（圖／氣象局）

針對天氣粉專分析梅花颱風下週一、二暴風圈有機會籠罩宜蘭和北海岸沿海，氣象局預報員陳伊秀表示，下週一、週二梅花颱風最接近台灣東北角，暴風圈有機會涵蓋海面。

陳伊秀分析，目前路徑預測七級風暴風半徑將擴大為150公里，暴風圈離台灣很近，以台灣東北角離颱風中心點180公里來看，若屆時暴風半徑維持目前預測150公里半徑，離台灣距離就只有30公里，若過程再擴大或路徑西偏才可能會觸地。

▲衛星雲圖顯示梅花颱風9/10上午最新位置。（圖／氣象局）

陳伊秀指出，如果以現在去看，發布陸警機率不高，但梅花北上過程暴風半徑會不會再擴大或路徑西偏，仍有很大不確定性和變數，官方預報每一報可能都會調整，下週一、下週二梅花颱風到台灣東部外海會走比較慢，路徑會不會抖來抖去，下週一到下週二交接時是離台灣最近的時候，發布陸警關鍵點在路徑和暴風半徑的變數。

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