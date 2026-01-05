　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

合歡山區恐結冰！翠峰-大禹嶺17時起只出不進　武嶺-松雪樓封閉

▲▼受大陸冷氣團影響，合歡山區路面恐結冰，翠峰至大禹嶺路段將預警性封閉。（圖／公路局提供，下同）

▲▼受大陸冷氣團影響，合歡山區路面恐結冰，翠峰至大禹嶺路段將預警性封閉。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受強烈大陸冷氣團影響，台14甲線3,000公尺以上高海拔路段夜間溫度降至0度以下，道路有路面結冰機率，為維用路人車安全，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，今日17時實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將「雙向封閉」管制，禁止通行，並於6日早上7時視天候及道路狀況再決定「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

東區養護工程分局提醒用路人：高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整。

▲▼受大陸冷氣團影響，合歡山區路面恐結冰，翠峰至大禹嶺路段將預警性封閉。（圖／公路局提供，下同）

依115年合歡山雪季公告事項：下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段】 

另外台8臨37線中橫便道配合增開夜間17時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

公路局呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣(FM 94.5)，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制訊息。

民眾查詢最新路況可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打本04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。
 

每日新聞精選

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

東華男大生期末考後遇死劫　校長悲痛發聲

東華男大生期末考後遇死劫　校長悲痛發聲

中橫公路台八線今早發生一起嚴重車禍，東華大學學生一行6人期末考後一起騎車上武嶺，其中陳男上午10點多疑似過彎失控，自撞路邊護欄後人墜落邊坡，救援人員垂降約10公尺深邊坡把人拉上來，但已無生命跡象，送醫院搶救不幸於今日12時21分宣告不治，肇事原因尚待警方調查釐清。

騎車上武嶺撞護欄　男大生墜10米邊坡命危

騎車上武嶺撞護欄　男大生墜10米邊坡命危

快訊／強烈冷氣團發威！南橫公路東段結冰封閉

快訊／強烈冷氣團發威！南橫公路東段結冰封閉

大禹嶺至太魯閣管制多！行車攻略一次看

大禹嶺至太魯閣管制多！行車攻略一次看

「真四驅」上合歡山追雪！騎馬溜達成公路焦點

「真四驅」上合歡山追雪！騎馬溜達成公路焦點

關鍵字：

合歡山區路面結冰翠峰大禹嶺武嶺松雪樓預警封閉

讀者迴響

