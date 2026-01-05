馬杜洛最傳神1畫面　教授懷疑「攝影師是台灣人」！網炸鍋：笑死

▲馬杜洛不僅與美國緝毒局官員合照，甚至對著鏡頭比讚。（圖／OSINTdefender／X）

網搜小組／劉維榛報導

美國3日對委內瑞拉發動軍事突襲，逮捕總統馬杜洛及其妻子，並將二人押往紐約候審。如今網傳一張馬杜洛雙手被上銬，卻微笑比讚的照片。議員張之豪直呼，看到中央大學的胡川安教授對這張照片的評論，是他目前看到最傳神的，「我高度懷疑攝影師是台灣人，咔嚓前問：搭專機來美國讚不讚？」

美國總統川普下令美軍陸軍特種部隊「三角洲部隊」於當地時間3日突襲委內瑞拉安全屋，成功逮捕委國總統馬杜洛夫婦，對此，張之豪在臉書拋出11點分析，如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.美國總統川普派兵進入委內瑞拉，逮捕馬杜洛總統與夫人，再全員撤出，前後只花了1.5小時，示範「精準打擊」（precision strike）是什麼意思。

2.根據國際法，美國可以這麼做嗎？不可以。美國有能力這麼做嗎？有，所以它做了。

3.普丁有沒有對烏克蘭的澤倫斯基這麼做？有，但俄羅斯失敗了，很多次。所以俄國不是不做，是做不到。

4.強國只看能力（capability），不看可不可以。想在此刻討論國際法，很好。但國際關係與地緣政治，不只是法律。

5.當150架美國飛機飛往委國時，可以阻擋它的，不是國際法，而是可以擊落它們的防空飛彈與戰機，但委國沒有。

6.中國提供給委內瑞拉的防空、雷達體系，不只是不堪一擊，而是完全被無視，也沒發揮任何作用。

7.美國對委國的緝毒司法調查，已經長達20年，客觀而論，中美洲確實是北美毒品的最大營運中心。躲在主權國家大傘之下行犯罪事實的集團，如在柬埔寨的詐騙集團，台灣人深受其害。易地而處，若台灣的特種部隊能把詐騙集團破獲，會否得到本國人的支持？這點大家都可以思考。

8.中國若想對台灣這麼做，問題會是「能力」而不是「法律」。要如何讓中國不對台灣這麼做？台灣必須擁有更強的防衛能力。

9.誰在阻擋台灣取得更先進的武器與裝備？中國國民黨、黃國昌黨。（上週，藍白兩黨，第5度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入2026年1月2日立法院會的報告事項。）

10.2025諾貝爾和平獎沒頒給川普總統，台灣統媒大肆譏笑。2025諾貝爾和平獎得主，就是馬杜洛迫害的委國反對派領袖馬查多女士。川普總統違反國際法，逮捕了迫害諾貝爾和平獎得主的加害者。這就是國際關係裡，無法一刀切的道德兩難。

11.中央大學的胡川安教授對這張照片的評論，是我看到最傳神的：「我高度懷疑攝影師是台灣人，咔嚓前問：搭專機來美國讚不讚？」

針對最後一點，是指馬杜洛在被押送至美國緝毒局（DEA）期間的情況。開源情報組織（OSINTdefender）在推特發布的照片顯示，馬杜洛坐在房間中央，周圍站立的均為美國緝毒局人員，並伸出被銬的雙手，對鏡頭比出讚手勢。

照片曝光後，引來台灣網友高度討論，「感覺馬杜洛適應得很不錯呢」、「台灣人真的很愛叫人比讚」、「讓我嘴角失守」、「最後發現是替身的話...就搞笑了」、「免簽就是讚」、「笑死，還比讚，國內為數不多想要營救總統的人看到也應該都軟了」、「感覺被抓一點也不緊張」、「這張真的不是AI的嗎」、「畢竟一輩子能有這樣體驗的人也不多」。