梅花颱風轉中颱大亂海上交通　部分離島交通船明後2天停航

日本氣象廳今中午12時許發布梅花颱風轉為中颱，台灣氣象局也發布今下午2點梅花增強為中度颱風，預計最快明天清晨發布海上警報。氣象局表示，明天(9/11)到下週三(9/14)受颱風外圍環流影響，將出現明顯降雨，特別下週一(9/12)夜間到下週二(9/13)是最接近台灣的時候。