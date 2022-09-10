梅花颱風轉中颱大亂海上交通　部分離島交通船明後2天停航

▲部分離島交通船明後天調整航程。（圖／記者李毓康攝）
記者李姿慧／台北報導
梅花颱風轉為中颱，最快明清晨或上午發布海上警報，台馬航線、富岡蘭嶼線、富岡蘭嶼線等明天全數停航。
因應梅花颱風外圍環流影響，航港局公告明後(9/11、9/12) 兩日海運台灣本島與離島間11條航線開航及停航情形，其中台馬航線11日全數停航、12日全數停航。
台澎航線包括高雄馬公線11日正常開航、12日正常開航；布袋馬公線11日正常開航、12日正常開航；將軍東吉線11日正常開航、12日全數停航。
東琉航線部分，東琉線11日正常開航、12日開航1航次但停航49航次；鹽琉線11日正常開航、12日全數停航；鵬琉線11日正常開航、12日無航班。
東部航線包括富岡綠島線11日開航24航次、停航/5航次，12日全數停航；富岡蘭嶼線11日全數停航、12日全數停航；後壁湖蘭嶼線11日全數停航、12日全數停航。
航港局提醒，9/12（下週一）馬祖、蘭嶼、綠島全線停航、小琉球僅開航一航班；特別提醒今日於綠島旅遊之民眾，明天下午即無航班回談，需於上午前搭乘航班返台，以及小琉球9/12全日僅上午7時一個航班由小琉球返台，呼籲民眾謹慎評估出遊規劃。
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