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人妻熟睡中「突遭大蟑螂咬」！全身狂冒紅疹...下秒昏迷急送院

▲▼熟睡中突被大蟑螂咬！人妻全身冒紅疹...頭暈、胸悶急送院。（圖／翻攝自臉書）

▲女病患的丈夫將「罪魁禍首」裝進塑膠袋內留存。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

泰國北碧府一名緬甸籍婦人3日深夜與丈夫在家中睡覺，沒想到左肩膀跟右膝蓋卻突然腫脹、疼痛，隨後她和丈夫才發現是被一隻和拇指一樣大的蟑螂咬傷。然而婦人卻逐漸開始頭暈、頭痛、全身起滿紅疹，最後甚至暈厥。她的丈夫隨即叫救護車，並將她送院治療。

根據泰媒報導，由於這對緬甸籍夫妻會說泰文，因此並未造成就醫延誤的情形，而病患丈夫事後也親自說明了事發過程。這名被蟑螂咬的40歲緬甸女性3日晚上已經和丈夫上床睡覺，但她卻突然覺得自己的左肩膀與右膝蓋腫脹，並覺得自己可能是被某種昆蟲或動物咬了。

兩人隨即開燈，並在蚊帳內發現一隻拇指大的蟑螂，兩人立刻將蟑螂抓起來，放進透明塑膠袋內。然而開燈查看後，這名女性的右膝蓋出現明顯咬痕，全身則是冒出紅疹，同時伴隨著頭痛、頭暈等症狀，沒多久後，她更失去意識。

當事人的丈夫嚇得隨即撥打電話叫救護車，醫護人員抵達現場後，馬上將病患送往醫院治療，而他也將抓到的蟑螂一同帶到醫院供醫師檢查。據悉，他的妻子平時並沒有相關疾病，也是第一次發生這種事。儘管院方立刻替病患進行治療，但目前仍沒有明顯改善。

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