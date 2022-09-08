強迫女友和陌生人聊色色！男友還不滿足　逼她偷拍媽媽裸照

▲新加坡一名男子以增加情趣為由，要求交往兩年的女友每周必須傳5張裸照。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡一名男子以增加情趣為由，要求交往兩年的女友每周必須傳5張裸照給他，而且在發生性行為時強迫拍攝私密影片、要求她上色情聊天室跟陌生男子聊性愛，最後更稱女友已無法滿足自己，威脅她偷拍母親的裸照，讓女友忍無可忍終於報警。

根據《聯合早報》報導，新加坡一名25歲男子和現年23歲的女友從2018年開始交往，這名男子在交往期間，要求女友每個星期必須傳至少5張裸照給他，甚至在兩人發生性行為時，強迫拍下各種私密影片，讓女友感到相當痛苦。

除此之外，男子還拿公開裸照做為威脅，要求女友到色情聊天室找陌生人聊天，他自己也會假冒女友在網路上搭訕其他男性，還主動傳女友裸照給對方尋求刺激。男子甚至在2020年初表示，女友的裸照已無法滿足自己，要求女友偷拍母親的裸照給他。

女友這時才終於受不了向警方報案，這名男子也隨即遭到逮捕，他8日承認兩項唆使他人偷拍，以及威脅散佈私密照片罪嫌，遭法官判處監禁20周。

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