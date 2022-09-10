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越南撒蔥哥曾拍片諷高官　遭控反政府被逮

文／中央社 

越南「撒蔥哥」裴俊霖去年被認為拍片諷刺高官吃高檔牛排引來警方關注後，越媒指出，裴俊霖近日已遭逮捕，理由是觸犯製造、儲存、播散和宣傳反政府的訊息、文件和物品罪。

38歲的裴俊霖（Bui Tuan Lam）與妻子育有3名年幼女兒，並在峴港經營「三姑娘米線店」。他去年將自己浮誇的切牛肉、撒青蔥動作拍下後傳至臉書，被認為是在模仿土耳其廚師「撒鹽哥」戈克切（Nusret Gokce）。

越南公安部長蘇林（To Lam）去年11月因公前往英國，卻被拍到在倫敦吃「撒鹽哥」親手料理每份要價1450英鎊（約新台幣5萬4000元）的金箔牛排。裴俊霖這段模仿「撒鹽哥」的影片被認為是在諷刺蘇林。

▲▼越南灑蔥哥裴俊霖（Bui Tuan Lam）。（翻攝自Facebook／Peter Lam Bui）

▲越南灑蔥哥裴俊霖（Bui Tuan Lam）曾拍片諷高官，遭控反政府被逮。（翻攝自Facebook／Peter Lam Bui）

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，當地有關單位近日依刑法第117條對裴俊霖提起訴訟與程序的決定獲批。峴港市公安局諮詢處處長阮德勇（Nguyen Duc Dung）說：「警方7日下午宣讀逮捕、住處搜查令時，嫌犯並未反對。」

目前不清楚裴俊霖究竟是因為哪件事而遭到警方逮捕，但裴俊霖先前已向警方說明，自己拍影片並沒有要嘲諷誰，只是出於好玩並替牛肉米線打廣告。

但阮德勇指控，裴俊霖是「民事社會組織」的成員，這是一個反黨和政府的團體。裴俊霖曾參加「民事社會」、「非暴力鬥爭」等培訓班，參與撰寫詆毀政府的文章，勾結煽動抗議等。

峴港公安還指控裴俊霖從2013年起至今經常使用Peter Lam Bui的帳號在社群網站發布許多歪曲越共、政府的方針、路線和政策的文章和直播內容。裴俊霖還發布和分享侮辱領導人、執法組織和個人的文章。

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