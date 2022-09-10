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國際火線／殖民統治好棒棒？從英女王談港人的英國情結

▲▼英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）。（圖／達志影像／美聯社）

英國女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)。(圖／達志影像／美聯社)

記者朱錦華／特稿

也不曉得該怎麼說。英國5日才剛出現史上第一位跟女王同名的首相Mary Elizabeth "Liz" Truss(特拉斯，Liz是Elizabeth的暱稱)，英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)8日就駕崩了。

伊莉莎白二世在位長達70年，在亞洲地區的華人，除了新加坡人之外，對她懷念最多的，大概要屬香港人了。從她在1952年登基起到1997年香港回歸為止，這塊曾被稱為「東方之珠」的殖民地，長達45年都是在她女王陛下的「統治」之下。

老一輩的香港人大概都記得，早年沒有24小時播報的電視台。每到午夜12點收播時，都會播出女王當年登基時的影片。電視機前的「沙發馬鈴薯」這時候剛好站起來，有人調侃說，這等同要大家每天向英女王起立致敬！

▲▼英國女王伊莉莎白二世在1953年6月舉行加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

伊莉莎白二世在1953年6月舉行加冕典禮。(圖／達志影像／美聯社)

伊莉莎白二世的圖像符號，在殖民地時期的「歲月靜好」年代，是無處不在的。幾乎每一枚硬幣上面都有她的側面「浮雕」，更別說是郵票了。在港片裡、尤其是匪片，經常看到女王風華正茂時期的肖像，懸掛在警署辦公室的牆上。

老一輩的香港人曾給她一個帶點戲謔的外號：「事頭婆」(即台語的頭家娘)。1988年有一部以英國為背景的美國諜戰喜劇《笑彈龍虎榜》(The Naked Gun)，香港當時給它的譯名就是《白頭神探勇救事頭婆》，片中對英女王極盡戲謔與惡搞之能事。

從殖民地時期活到現在的香港人，對伊莉莎白二世的感覺大致上是不錯的。因為那個時候不能搞政治、沒有大型選舉(更沒有選舉港督這回事)，大家只好一心一意搞經濟。而且，除了政治之外，其他方面還是蠻自由的：可以罵政府、可以罵大陸、幾乎沒有新聞檢查；馬可以跑、舞可以跳、還可以大剌剌的在電影院裡看三級片！你還有什麼好不滿的呢？

▲▼1987年的英國女王伊莉莎白二世與黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

女王伊莉莎白二世與黛安娜王妃同樣深受英國人愛戴。(圖／達志影像／美聯社)

然而，越接近世紀末，歲月越不靜好，現世越不安穩。先是「九七大限」，引發一波波移民外國潮。然後是1989年的「六四事件」，讓香港人對回歸後的日子充滿不安全感。「九七回歸」的同一年，爆發了「亞洲金融風暴」。之後發生的事，大家都知道了，「雨傘革命」、「反送中」，中共當初答應港人的「五十年不變」(等同承認港人滿意英國政府的統治)，最後變成了「風中的承諾」…..。

中共未嘗不想信守這個承諾(拿來當成推動一國兩制統一台灣的宣傳範本)，但前提是「不能亂」！沒想到的是，大批大陸同胞「入侵」掠奪資源，引發港人嚴重反彈；加上中共最擔心的「外國勢力勾結在地協力者」的情形終究發生了，局勢遂變得不可收拾。港人越抗爭，中共僵化的治港方針就越收緊、雙方的惡意螺旋就越發不可化解。

今天的香港，已遠非當年伊莉莎白二世治下的香港。照理說，脫離殖民地統治的人民，是不大可能懷念昔日被殖民生活的。但事實上卻剛好相反。這是香港人的悲劇，也是中共的悲劇。

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